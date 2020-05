Fermierii solicita autoritatilor salvarea agriculturii romanesti: Vrem programe de investitii in piete de desfacere!

Semnatarii documentului sustin ca autoritatile nu au nicio reactie, "mai ales din partea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, institutie in care, astazi, pe langa ministru activeaza nu mai putin de cinci secretari de stat". Agricultura romaneasca traverseaza o perioada foarte grea, pe fondul crizei economice generate de pandemia de coronavirus, care se suprapune peste o seceta fara procent in ultimii 30 de ani. In ciuda apelurilor disperate facute de fermieri si reprezentantii industriei alimentare, niciun Guvern, in afara de promisiuni, nu a luat cu adevarat masuri concrete pentru a aduce agricultura la locul pe care il merita. Agricultura Romaniei reprezinta baza aprovizionarii cu materie prima pentru industria alimentara. Astazi, cand vorbim despre nevoile agriculturii, despre o criza a alimentelor la nivel mondial, marile schimbari pe care le cerem de peste 25 de ani nici nu sunt luate in consideratie.Nimeni nu ne asculta, nimeni nu doreste un dialog constructiv atat de necesar celor doua sectoare de activitate care pot produce hrana pentru populatia Romaniei si o cantitate mare pentru export (...) Dupa 30 de ani de lipsa de viziune pe termen mediu si lung, consideram ca a venit timpul pentru schimbarea orientarii programelor de investitii catre generarea de piete de desfacere pentru produsele agroalimentare romanesti", avertizeaza cele opt asociatii si federatii din domeniul agricol, semnatare ale scrisorii citate.Potrivit documentului, in prezent, exista terenuri agricole distruse de seceta sau scoase din circuit prin deciziile multor consilii ale primariilor, "vandute ulterior dezvoltatorilor imobiliari"."(...) Vorbim despre lipsa sprijinului financiar, vorbim despre problemele fermierilor care cultiva plante tehnice sau ale legumicultorilor, despre cei care se ocupa de zootehnie, despre dezinteresul pentru refacerea sistemului de irigatii. Nimeni nu face nimic, chiar daca subventiile noastre sunt mai mici decat ale colegilor nostri fermieri din Germania, Franta, Olanda et ...citeste mai departe despre " Fermierii solicita autoritatilor salvarea agriculturii romanesti: Vrem programe de investitii in piete de desfacere! " pe Ziare.com