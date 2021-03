"Sunt extrem de volatile si de aceea nu sunt utile cu adevarat pentru pastrarea valorilor si nu sunt sustinute de nimic", a afirmat Powell intr-o discutie online referitoare la operatiunile bancare digitale, gazduita de Banca Reglementelor Internationale."Sunt mai mult active specualative care sunt, in esenta, mai mult un substitut pentru aur, nu pentru dolar", a explicat Powell.Seful Fed a vorbit intr-o zi in care bitcoin a scazut pe platforma Coinbase, dar este totusi tranzactionata la aproape 57.000 de dolari pe unitate. Criptomoneda a crescut in ultimele sapte luni, pe fondul tranzactiilor intense si a acceptarii tot mai largi a acesteia in sectorul financiar.In ultimii cativa ani, Fed a lucrat la propiul sau sistem de plati care faciliteaza transferul de bani mai rapid, fiind probabil ca produsul final sa fie prezentat in urmatorii doi ani.Fed a cercetat si daca ar fi necesara sau practica o moneda digitala a bancii centrale.Powell a spus in aceasta privinta ca banca centrala nu se grabeste."Pentru a face acest lucru ar trebui sa obtinem sprijinul Congresului, al administratiei, al publicului larg si nu am inceput inca acest angajament public", a aratat acesta.CITESTE SI:FOTO VIDEO Cat de pustii sunt celebrele partii de schi din Alpi. Turistii au fost interzisi, in ciuda protestelor vehementePerformanta actorilor de la Bulandra: 6.000 de spectatori platitori la teatru online. Marius Manole: "Am umplut 20 de sali odata"Senatul a abrogat prevederea privind iesirea anticipata la pensie a magistratilor, la 45 de ani si dupa o vechime de 20 de aniRazboiul comercial dintre UE, SUA si Marea Britanie. Cum au pierdut europenii milioane de doze de vaccin anti-Covid-19Mesajul sfasietor al handbalistei Crina Pintea: "Si-au batut joc de noi pentru ca suntem mici. M-am saturat". Romanca a plans pe teren ...citeste mai departe despre " Avertisment din partea sefului Rezervei Federale a SUA: Criptomonedele nu sunt active utile pentru pastrarea valorilor " pe Ziare.com