Economistul sef al BCE avertizeaza ca economia nu se va redresa deplin in viitorul apropiat

"Nu ar fi intelept" sa tragem rapid concluzii dupa ce economia zonei euro a avut in trimestrul doi din 2020 o performanta mai buna decat se estima, concluziile ar trebui evaluate impreuna cu datele privind evolutia din trimestrul trei", a apreciat Lane intr-o postare pe blogul BCE.Cresterea numarului de cazuri de coronavirus in unele regiuni europene precum si pe plan global afecteaza increderea consumatorilor si investitiile companiilor, a atras atentia oficialul BCE."Acesti factori ne ajuta sa explicam de ce va dura o perioada indelungata de timp pana cand economia se va redresa deplin in urma socului provocat de pandemia de coronavirus (COVID-19), si de ce sunt necesare masuri fiscale si monetare semnificative", a declarat economistul sef al BCE.Datele preliminare publicate vineri de Eurostat arata ca economia zonei euro a inregistrat un declin de 12,1% in trimestrul doi din 2020, cea mai semnificativa scadere de cand se publica aceste date, respectiv 1995. BCE previziona un recul de 13%.Alte date arata o redresare a economiei mai rapida in mai si iunie, dupa atenuarea restrictiilor introduse pentru a stopa raspandirea pandemiei, astfel incat declinul din trimestrul trei ar putea fi mai redus decat se estima, a apreciat Lane.Acesta a adaugat: "Nivelul socului economic ramane extraordinar de ridicat si perspectivele extrem de nesigure".Si presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a dat asigurari ca institutia va mentine "mecanismul de siguranta" al achizitiilor sale masive de obligatiuni cel putin pana in iunie 2021, pentru a sprijini redresarea economiei."Trebuie realmente sa mentinem mecanismul de siguranta si conditii foarte atractive, cel putin pana in iunie 2021", a afirmat vineri seful BCE, intr-un interviu acordat publicatiei franceze Le Courrier Cauchois.Luna trecuta, Banca Centrala Europeana a decis sa mentina nemodificata dobanda de politica monetara, la cel mai scazut nivel din istorie.Potrivit unui comunicat de presa al BCE, Consiliul guvernatorilor a decis ca rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare margin ...citeste mai departe despre " Economistul sef al BCE avertizeaza ca economia nu se va redresa deplin in viitorul apropiat " pe Ziare.com