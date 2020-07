In aceste conditii, sistemul autohton de sanatate este la un pas de a fi in colaps, avand in vedere ca fiecare asigurat care plateste la sanatate, contribuie pentru aproape 2,5 persoane, adica pentru el si pentru inca 1,5 persoane pe langa."Trebuie sa regandim cumva sistemul de sanatate. Probabil trebuie regandite toate acele categorii exceptate de la plata contributiei, poate ca nu chiar toate ar trebui sa beneficieze de aceasta exceptie, astfel incat fondul sa faca fata nevoilor de sanatate care sunt in crestere", a declarat Mihaela Tanase, purtator de cuvant al CNAS, citata de Digi 24.S-a ajuns in aceasta situatie din cauza pomenilor electorale care au fost date de politicienii in ultimii ani, doar de dragul strangerii de capital politic. Astfel ca, acum, avem asigurati exceptati de la plata contributiei peste 10.700.000 de romani.Exceptati de la plata asigurarilor conform legii 95/2006 - 5.606.479:* Copii, elevi, studenti sub 26 de ani - 4.519.146* Co-asigurati - 660.605* Persecutati politic, deportati, veterani, revolutionari - 206.789* Persoane cu handicap - 145.448* Persoane incluse in programe nationale curative, fara venituri - 46.737* Femei insarcinate, lauze fara venituri - 27.754Exceptati de la plata CASS in urma masurilor fiscale 2017-2019 - 5.156.284* Persoane aflate in concediu pentru cresterea copilului - 157.224* Someri beneficiari de indemnizatie - 51.586* Persoane cu pedepse privative de libertate - 12.702* Persoane beneficiare de ajutor social - 265.367* Personal monahal - 2.754* Pensionari - 4.453.531* Salariati din domeniul constructiilor - 213.120Salariati care platesc - 5.328.775. ...citeste mai departe despre " Din 17 milioane de asigurati la sanatate, 11 milioane nu platesc asigurarea. Preotii, la fel de privilegiati ca persoanele cu handicap " pe Ziare.com