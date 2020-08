DIGI a raportat pierderi de 41 milioane euro in primul semestru al anului, de la un profit de peste 3 milioane de euro anul trecut

Pierderile au fost generate de costuri financiare nete de 110 milioane euro, rezulta din raport.De asemenea, grupul a incheiat prima parte a acestui an cu venituri totale de 623 milioane euro, de la 575 milioane euro in primul semestru din 2019.Grupul Digi Communications NV a inregistrat in al doilea trimestru al anului venituri in crestere cu 5%, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, de 310 milioane euro, fata de 294 milioane euro in trimestrul 2 din 2019 si un progres al unitatilor generatoare de venituri (RGU) la 16,9 milioane de la 15,5 milioane, la 30 iunie 2019."Global, grupul a inregistrat o performanta consistenta in cel de-al doilea trimestru al anului 2020, in ciuda schimbarilor privind sanatatea publica. Pe masura ce autoritatile au trecut la relaxarea restrictiilor sociale si comerciale, ca urmare a pandemiei Covid-19, de la jumatatea lunii mai, operatiunile Digi si principalele activitati s-au adaptat la noile reguli si masuri, continuand sa asigure sanatatea angajatilor, clientilor, partenerilor. In ciuda unui mediu general instabil, operatiunile Digi din toate teritoriile unde este prezent au avut rezultate stabile, confirmand nevoia de conectivitate a tuturor segmentelor de public, mai ales in contextul pandemiei. Drept urmare, la finalul celui de-al doilea trimestru, numarul RGU pe principalele segmente de servicii (internet fix si cablu TV) au inregistrat un nou nivel istoric de 3,9 milioane RGU (internet fix), respectiv 4,5 milioane RGU (cablu TV)", anunta compania.Serviciile de comunicatii electronice mobile de voce si date au ajuns la 6 milioane RGU"In Romania, Consiliul Concurentei a aprobat, in iulie, transferul unor active intre filiala locala si trei operatori independenti (AKTA, DCS si ATTP Telecommunications). Acesta este un pas mai departe in proiectul companiei noastre privind cresterea digitalizarii si reducerea diferentelor de conectivitate intre diferitele regiuni ale principalei noastre piete. Ca urmare a tranzactiei, vom furniza servicii de calitate la preturi accesibile catre sute de mii de clienti", a declarat Serghei Bulgac, CEO al Grupului Digi Communications N.V.Operatiunile din Romania au contribuit semnificativ ...citeste mai departe despre " DIGI a raportat pierderi de 41 milioane euro in primul semestru al anului, de la un profit de peste 3 milioane de euro anul trecut " pe Ziare.com