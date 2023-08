Deficitul comercial al României, în scădere – TradeVille

Deficitul Comercial Al României, In Scădere

In primele șase luni ale acestui an, exporturile FOB au crescut cu 5.9%, iar importurile au crescut cu 0.9% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) a fost de 13.3 mld. EUR, mai mic cu 13.9% fata de perioada similara a anului trecut. (Sursa: INS)

Așteptările Inflaționiste, In Scădere In Luna Iunie

Rata anuala a inflației a coborât la 10.25%, in luna iunie 2023, cu puțin peste 6 puncte procentuale fata de sfârșitul lunii decembrie 2022. Aportul decisiv la dezinflația din T2 2023 a aparținut preturilor bunurilor energetice. Totodată, temperarea anticipărilor inflaționiste ale operatorilor economici a continuat. In schimb, costul forței de munca a crescut, iar preturile la import au arătat o tendința ascendenta, in timp ce excedentul de cerere in raport cu oferta persista, însă se afla in atenuare. (Sursa: BNR)

Anticipările Inflaționiste Din Zona Euro, La Maximul De După 2010

Anticipările inflaționiste ale investitorilor din zona euro au ajuns la maximul ultimilor 13 ani. Acestea se reflecta in creșterea prețului unui contract derivat swap cu maturitatea de cinci ani, monitorizat îndeaproape de piețe pentru a înțelege așteptările privind creșterea preturilor in următoarea jumătate de deceniu. (Sursa: FT)

Preturile De Consum Din China Scad Pentru Prima Data In Ultimii 2 Ani

China a raportat o scădere de 0.3% a preturilor de consum in luna iulie fata de luna similara anului trecut, precum si o diminuare a preturilor de producție cu 4.4%. Cu toate acestea, analiștii se așteptau la un declin cu 0.4%, fiind prima scădere anuala a preturilor de consum din China de la începutul anului 2021 si pana in prezent. Indicatorul inflației care exclude alimentele si preturile energiei (core CPI) a rămas pozitiv, apreciindu-se cu 0.8% fata de luna similara a anului trecut. (Sursa: CNBC)

Hidroelectrica Preț curent 109.00 RON (0.93% ) MCap 49B P/E 10.01

Hidroelectrica a anunțat piață cu privire la organizarea unui concurs pentru recrutarea directorului general (CEO) si a patru membri ai Directoratului. De asemenea, pe lângă director general, compania mai urmărește sa recruteze pentru următoarele poziții de directori: financiar, operațional, de investiții si administrativ si de logistica, cu toții având mandat maxim de patru ani. Compania este condusa in sistem dualist, având un Consiliu de Supraveghere si un Directorat, cel din urma având rol executiv. (Sursa: ZF)

Infinity Capital Investments Preț curent 1.700 RON ( -0.87% ) MCap 850M P/E 8.381

Infinity Capital Investments a vândut un activ deținut in Târgoviște pentru suma de 875,000 RON. Vânzarea a avut loc in cadrul unei licitații competitive. Contractul de vanzare-cumparare va fi semnat in termen de 30 de zile de la adjudecare. Anunțul vine la o zi după ce societatea de investiții a anunțat încasarea a puțin peste 9 mil. RON, ca urmare a vânzării pachetului de acțiuni pe care-l deținea la Turism Lotus Felix SA. (Surse: comunicat societate (1);comunicat societate (2))

Mecanica Ceahlău Preț curent 0.132 RON (4.76% ) MCap 31.6M P/E 28.965

Mecanica Ceahlău a raportat o pierdere neta de 27,700 RON, in primele șase luni ale acestui an. Pierderea a fost determinata de scăderea cifrei de afaceri la 17.3 mil. RON (-22.5% vs. S1 2022), precum si creșterii costurilor operaționale la 7.2 mil. RON (+15.8% vs. S1 2022). (Sursa: raport societate)

The Walt Disney Company Preț curent 88.69 USD (0.64% ) MCap 160B P/E 38.84

Disney a anunțat aseară rezultate mixte pentru ultimul trimestru in contextul in care compania continua sa se confrunte cu o pierdere de abonați pentru serviciile de streaming si cu costuri ridicate de restructurare. Luând exemplul Netflix, compania va adera la o politica stricta cu privire la parolele clienților si totodată, va mari prețul abonamentului pentru pachetul de streaming fără reclame. Prețul acțiunilor a crescut cu peste 2.5% in ședința afterhours. Tot ieri, ESPN, companie controlata de Disney, a anunțat ca se va lansa in domeniul pariurilor sportive împreuna cu operatorul de cazinouri Penn Entertainment. Acordul parților este evaluat la 2 mld. USD, iar brandul sub care vor opera se va numi ESPN Bet. Astfel, Penn va plăti 1.5 mld. USD in numerar, respectiv 500 mil. USD reprezentând o oferta de warrant-uri cu maturitatea inițiala de 10 ani către ESPN, prin care cea din urma ar putea cumpăra acțiuni Penn, in schimbul brandului, serviciilor de promovare si altor drepturi. (Sursa: Reuters)

Astrazeneca Plc Preț curent 71.28 USD (1.38% ) MCap 110B

AstraZeneca a încheiat un acord cu CanSino, o companie farmaceutica din China, prin care cea din urma se angajează sa dezvolte si producă vaccinuri bazate pe tehnologia ARN mesager. In China, AstraZeneca este cel mai mare producător străin de medicamente, iar aceasta decizie reprezintă o încercare a companiei de a se extinde pe a doua cea mai mare piață a sa. Valoarea acordului intre parți nu a fost divulgata. (Sursa: Reuters)

Sony Group Corporation Adr Preț curent 83.70 USD ( -6.81% ) MCap 105B

Compania japoneza de tehnologie, Sony, a obținut, in cel mai recent trimestru încheiat, venituri operaționale in valoare de 20.7 mld. USD, in creștere cu 33% fata de perioada similara a anului trecut si peste nivelul anticipat de analiști. Cu toate acestea, profitul s-a diminuat cu 31%, pana la 1.76 mld. USD, profitabilitatea companiei având de suferit din pricina segmentului financiar si a celui de producție foto-video. (Sursa: CNBC)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Preț curent 93.79 USD ( -0.14% ) MCap 2.44T

Producătorul taiwanez de cipuri, TSMC, va folosi o noua tehnica pentru producția de cipuri. Acest lucru va permite companiei sa reducă dimensiunea cipurilor si sa crească viteza si eficienta din punct de vedere energetic. De asemenea, compania a ajuns la un acord cu Apple, prin care TSMC va suporta costurile oricăror produse inutilizabile, ceea ce ar permite producătorului de iPhone sa economisească sume importante pentru cipurile destinate noilor iPhone-uri. (Sursa: technode)

Honda Motor Company, Preț curent 32.06 USD (3.42% ) MCap 54.1B

Producătorul auto japonez, Honda Motors, a raportat o creștere a profitului net de 78% in primul trimestru al anului fiscal 2024, încheiat la 30 iunie 2023. De asemenea, compania a depășit cu mult estimările de 324 mld. JPY ale analiștilor in privința profitului operațional, înregistrând valoarea de 394 mld. JPY. Rezultatele in creștere s-au datorat in principal vânzărilor către clienții de retail de pe piață din SUA, care au marcat un salt de 44.7% fata de același trimestru al anului trecut. (Sursa: Reuters)

