De ce merită să investești într-un osciloscop?

Osciloscopul este unul dintre dispozitive importante pe care le au in vedere cei care efectueaza lucrari in domeniul electronicii si cei care manipuleaza particule incarcate electric. Nu este usor sa alegi un instrument de acest fel, mai ales ca este vorba despre un instrument complex, cu numeroase varietati, insa este avantajos sa investesti intr-un osciloscop din diverse motive.

Ce este un osciloscop?

Osciloscopul mai este numit si oscilograf, iar aceasta denumire ii este data unui dispozitiv utilizat cu scopul de a masura, de a testa curentul electric prin examinarea unor variatii de tensiune in functie de timp.

Cu ajutorul unui osciloscop pot fi studiate, in mod simultan, mai multe semnale, poate fi masurat zgomotul acestora, poate fi masurata durata de viata perioada sau chiar frecventa pe care o au semnalele respective.

Osciloscop analogic sau osciloscop digital?

Osciloscoapele analogice nu mai sunt utilizate pe scara larga pe piata, insa sunt inca vizibile. Un astfel de oscilopscop capteaza semnalul printr-o sonda conectata la circuit.

Osciloscoapele digitale sunt mai populare, acestea avand mai multe caracteristici avansate. Un astfel de osciloscop are un sistem de achizitie de date prin care sunt analizate semnalele care vin din circuit la diverse intervale de timp urmand sa le transforme in valori digitale, acestea fiind cunoscute sub denumirea de "mostre".

De ce sa achizitionezi un osciloscop?

La fel ca si celelalte instrumente de masurat pe care le poti gasi pe https://www.tme.eu/ro/katalog/osciloscoape-si-scopometre_100276/, osciloscopul este un instrument pe care merita sa il achizitionezi din mai multe motive.

Inainte de toate, acesta poate detecta in mod potrivit defectiunile din circuitele electrice, avand capacitatea de a distinge intre curentul alternativ si cel continuu. De asemenea, osciloscopul este un dispozitiv care iti va permite sa testezi si un ansamblu complex facand posibila compararea semnalelor la intrarea, dar si la iesirea dintr-un bloc functional.

Osciloscopul este un instrument versatil care poate fi utilizat in diverse domenii, nefiind doar pentru tehnicienii electronici. Este vorba despre un instrument extrem de practic, care este potrivit atat pentru utilizarea profesionala, cat si pentru uz privat.

Alaturi de aceste dispozitive de masurat atat de utile si versatile, din oferta tme.eu poti alege multe alte componente electrice de care poti avea nevoie. Ai sansa de a gasi pe site peste 500.000 de produse disponibile, produse de calitate inalta pe care le poti alege pentru proiectele pe care doresti sa le pui in practica.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.