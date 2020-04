Daniel Daianu: Bugetul UE va fi marit. Romania va trebui sa fructifice aceasta oportunitate

Presedintele Consiliului Fiscal a subliniat ca Romania ar putea beneficia de aceste fonduri "pentru dezvoltarea agrobusiness-ului, pentru construirea unui sistem de irigatii, pentru lucrarile de infrastructura, un domeniu unde se pot usor respecta normele de distantare fizica, sociala"."Bugetul Uniunii Europene va fi revizuit, va tine cont de ceea ce inseamna criza provocata de virusul corona si sunt fonduri importante care vor sprijini toate statele, frontul acesta de lupta. Si Romania va beneficia de fonduri importante. Stirea pe care eu o subliniam ca va fi marit bugetul Uniunii Europene pentru cel putin doi ani, eu zic ca este o sansa extraordinara mai ales pentru tarile care sunt net beneficiare ale fondurilor.Se vorbeste chiar despre un nivel al bugetului Uniunii Europene care sa ajunga la 2% din produsul intern brut, deci aproape o dublare a bugetului Uniunii Europene. Exista si posibilitatea imediata de a avea o activitate economica mai aproape de ceea ce inseamna normal, iar in viitor, avand in vedere si unele stiri bune privind posibilitatea unui tratament contra acestui virus, sanse mari ca sa avem un vaccin la inceputul anului 2021, sa putem sa folosim cat mai bine fondurile europene pentru a ne redresa", a mentionat Daniel Daianu, la Digi 24.Acesta a subliniat ca marea problema a Romaniei in 2020 este finantarea deficitului si refinantarea datoriei publice."Sunt voci care spun ca s-a dat voie la imprumuturi si ca ar putea fi facute imprumuturi de tot felul. Este o teza falsa. Romania trebuie sa aiba asigurata finantarea in acest an, trebuie chibzuinta in continuare. Nu ne putem imagina programe care sa fie similare cu ale altor tari unde o banca centrala emite o moneda de rezerva, unde bugetele publice si conditiile de acum sunt mult mai robuste", a explicat Daniel Daianu.Citeste si:Moody's: Perspectiva Romaniei a fost revizuita la negativ, deficitul va fi mai mare decat cred romaniiAgentia de evaluare financiara Fitch a inrautatit ratingul Romaniei si estimeaza un deficit peste cel prognozat de Guvern ...citeste mai departe despre " Daniel Daianu: Bugetul UE va fi marit. Romania va trebui sa fructifice aceasta oportunitate " pe Ziare.com