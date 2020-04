Cum ne pregatim pentru economia post-COVID

Ca sa converteasca aceasta criza in oportunitati, companiile e bine sa actioneze in cinci etape, care sa le conduca de la criza de acum la noua normalitate, cea post-COVID.Cele cinci etape sunt:1. RezolvareMulte companii se confrunta cu incetinirea sau chiar stoparea operatiunilor lor, in timp ce unii incearca sa accelereze pentru a raspunde cererii mari din industriile de baza care acopera produse alimentare, consumabile casnice si produse de igiena personala.Sunt necesare eforturi pentru inlaturarea dificultatilor de aprovizionare, continuitatea activitatii in conditii de siguranta si stabilirea functiunilor care pot lucra de la distanta.Rezolvarea depinde de aprecierea corecta a anvergurii, ritmului si profunzimii actiunilor necesare pentru a asigura continuitatea activitatii companiei, acolo unde este permisa.2. RezistentaCriza de sanatate se transforma intr-o criza financiara, intrucat incertitudinea cu privire la dimensiunea, durata si forma reculului PIB , atestata de recitificarea bugetara si a cresterii solicitarilor de somaj tehnic submineaza ceea ce ramane din increderea in afaceri.Actiunile pe termen scurt de asigurare a numerarului si a solvabilitatii sunt clar esentiale.Insa, dupa aceea, companiile vor trebui sa actioneze pe planuri de rezilienta mai largi, deoarece socul va incepe sa erodeze stuctura industriilor, resetand pozitiile competitive poate pentru totdeauna.3. RevenireMajoritatea industriilor vor trebui sa isi reactiveze intregul lant de aprovizionare si, in acelasi timp, sa il recalibreze.Veriga cea mai slaba din lant va influenta succesul revenirii la reangajari si la atingerea nivelurilor anterioare ale productivitatii.Multe sectoare de activitate vor vedea comportamente de cumparare puternic modificate, cerinte de digitalizare, disparitia/aparitia unor produse sau servicii.Repornirea companiilor de importanta strategica, cu angajati multi si contributii semnificative in conditii de respectarea sigurantei sanitare va conta in reactivarea companiilor de suport din acele industrii si deblocarea economiilor.4. ReimaginareUn soc la aceasta scara va crea o schi ...citeste mai departe despre " Cum ne pregatim pentru economia post-COVID " pe Ziare.com