Cum a ajuns pretul petrolului la cel mai scazut nivel din ultimii 18 ani: Intre coronavirus si conflictul ruso-arab

The Guardian explica pe scurt cum s-a ajuns la aceasta situatie.Pretul petrolului Brent, relevant pentru piata europeana, a coborat sub 23 de dolari pe baril, in tranzactiile de luni dimineata, acesta fiind cel mai mic nivel din noiembrie 2002 - cand SUA si Marea Britanie se pregateau sa invadeze Irakul.Scaderea cererii are explicatii destul de simple. Ca o consecinta a pandemiei COVID-19, avioanele au fost tinute la sol in numar mare, multi oameni lucreaza de acasa (si, prin urmare, nu mai folosesc masinile personale pentru transport), iar marile economii consumatoare de petrol si produse derivate ar putea fi lovite de recesiune, asadar, combustibilii fosili vor fi folositi mult mai putin.Cat despre ce se intampla pe partea de productie, aici lucrurile se complica. In mod normal, daca cererea scade, atunci raspunsul normal al producatorilor ar fi sa-si limiteze capacitatea, in speranta ca pretul se va stabiliza.Dar, de data aceasta, situatia e alta. Arabia Saudita a dat robinetele la maxim, chiar daca veniturile la bugetul de stat vor fi mai mici. Motivul? Aceasta tara face un joc de putere cu alte doua natiuni importante pe piata petrolului: SUA si Rusia.Pe de o parte, sauditii spera ca scaderea pretului sa puna presiune pe producatorii americani ce extrag petrol din exploatarile de sist (care devin nesustenabile din punct de vedere economic la pretul de 20 de dolari pe baril). Pe de alta parte, spera sa le forteze mana rusilor ca acestia sa accepte limitarea productiei proprii. In plus, sauditii sunt increzatori ca economia lor va rezista mai mult decat a rivalilor cu un pret al petrolului sub 30 de dolari pe baril.Moscova insa sustine ca e pregatita sa faca fata acestui razboi. In ultimii cinci ani, a acumulat rezerve in valoare de 550 de miliarde de dolari, bani care i-ar ajunge pentru 10 ani, daca va fi nevoie, potrivit oficialilor rusi, citati de Foreign Policy. Singura problema este, insa, ca Vladimir Putin urmeaza sa intre intr-o runda de alegeri, asa ca va avea nevoie sa cheltuie bani pentru a-si asigura victoria. Ramane de vazut cum va jongla cu aceste decizii si cum va decide sa imparta finantele.In orice caz, rusii si sauditii nu au ajuns la un acord in ceea ce priveste plafonarea productiei de petrol - acesta este motivul pentru prabusir