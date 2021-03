ANALIZA Criza semiconductorilor franeaza brusc industria auto. In Romania, Ford si Dacia "au tras pe dreapta"

Piata se va reechilibra in cele din urma, dar lunile urmatoare, pana la reglarea asimetriilor, pot aduce opriri sau diminuari semnificative, desi temporare ale productiei in domeniul auto, atat pentru Dacia si Ford cat si pentru furnizorii lor, sau alti producatori de componente, afirma Claudiu Cazacu, consulting strategist.Problema nu afecteaza numai producatorii auto: recent, chiar si CEO-ul Nokia a vorbit despre aceasta, desi pentru compania sa, situatia este gestionabila."De ce au fost, totusi, mai mari efectele in industria auto, desi componentele respective sunt utilizate pe scara larga in variate domenii? Pentru ca, pur si simplu din perspectiva prioritatii, producatorii au preferat sa reorienteze cipurile, mai rare, spre domeniile unde valoarea adaugata este mai mare. In plus, producatorii auto, vazand prabusirea vanzarilor la inceputul inchiderii economiei, anul trecut, au redus comenzile si stocurile; astfel, revenirea rapida i-a pus intr-o situatie delicata: fara stocuri, si fiind nevoiti sa concureze pentru cipuri cu alte domenii unde cererea era inalta", a declarat analistul financiar.Trei producatori detin aproape 75% din productia mondialaPiata producatorilor de cipuri este foarte concentrata: TSMC (Taiwan), SMIC (China) si Samsung (Coreea de Sud) detin impreuna aproximativ trei sferturi din productia mondiala."Desi fac eforturi pentru a majora productia, abilitatea lor de a livra pe masura dorintelor pietei e limitata din mai multe motive. Cererea mare de bunuri electronice de pe perioada pandemiei, de la telefoane, laptopuri si camere web pana la console de jocuri si variate dispozitive electronice s-a adaugat la afectarea lanturilor de aprovizionare", mai spuen Cazacu.Iar peste toate acestea s-au adunat: dificultatea de a instala noi capacitati, mai ales pentru tehnologiile performante (cu densitate mare, eficiente energetic si tehnic) si sanctiunile impuse asupra producatorilor din China care au obligat unele companii sa caute alternative.Texas, sub asediul naturiiPe un asemenea fundal, incidente diverse capata o influenta mare. In februarie, fabrica Samsung din Austin, Texas, a fost afectata de penele de curent, si, recent, nu reluase inca intreaga productie. Un incendiu la o fabrica din Japonia a Renesas, furniz ...citeste mai departe despre " ANALIZA Criza semiconductorilor franeaza brusc industria auto. In Romania, Ford si Dacia "au tras pe dreapta" " pe Ziare.com