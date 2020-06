Criza sanitara a taiat adanc finantele personale. 60% dintre romani au venituri mai mici, 76% si-au limitat cheltuielile

Aproape 60% dintre romani declara ca starea de urgenta din ultimele trei luni a avut un impact asupra finantelor personale, se arata intr-un studiu iVOX desfasurat la cererea Raiffeisen Bank, in perioada 15-19 iunie, 2020. Peste trei sferturi dintre respondenti (76%) si-au reevaluat comportamentul financiar, incercand sa fie mai atenti cu cheltuielile lunare.Conform sondajului, un sfert dintre romani au reusit sa puna mai multi bani deoparte in aceasta perioada, in timp ce majoritatea (42%) nu a economisit deloc in ultimele trei luni. Mai mult, 7 din 10 nu considera ca ar fi nevoie sa apeleze in viitor la vreo forma de investitii financiare. Doar 8% dintre romani se gandesc sa apeleze la asigurarea de sanatate suplimentara in caz de boli grave, iar 6% au in plan investitiile la bursa. Un sfert dintre romani spun ca nu au renuntat in aceasta perioada la planurile lor.Din nou s-a ajuns la "stransul curelei"Totusi, in perioada starii de urgenta, romanii au strans cureaua si au evitat cheltuielile pentru distractie (72%), imbracaminte (62%), electrocasnice (50%) si produse IT sau gadgets (46%). Odata cu perioada de relaxare, pentru urmatoarele trei luni, doar 2 din 10 romani spun ca nu vor renunta la planurile de cumparaturi. Restul de 80% declara ca nu-si vor mai cheltui banii pe bilete de vacanta (49%), servicii de ride-sharing (39%), servicii de infrumusetare si tratamente corporale (36%) sau pe produse IT/gadgets (36%).Starea de urgenta i-a determinat pe romani sa-si amane si planurile pe termen mediu sau mai lung, pentru care cheltuiau sume mai mari de bani, cum ar fi vacanta de vara (44%), renovarea apartamentului (29%) sau achizitia unei masini (25%).In urma starii de urgenta, romanii simt ca au invatat sau cel putin si-au insusit obiceiuri noi. Cei mai multi au invatat retete noi si au gatit acasa mesele principale (55%), iar 1 din 2 romani s-a obisnuit sa-si faca lista de cumparaturi inainte de a merge la supermarket.Planificarea cheltuielilor"Starea de urgenta a fost un moment de reflectie pentru toata lumea in care am avut timp sa ne analizam si bugetele lunare si sa intelegem pe ce categorii cheltuim mai mult. Astfel, 4 din 10 romani au inceput sa-si planifice cheltuielile lunare din timp, iar peste jumatate au invatat sa faca plati cu cardul sau online. Vrem sa- ...citeste mai departe despre " Criza sanitara a taiat adanc finantele personale. 60% dintre romani au venituri mai mici, 76% si-au limitat cheltuielile " pe Ziare.com