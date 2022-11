Taxele care cresc de la 1 ianuarie 2023. Românii vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru vacanțe și mese la restaurant

Taxele vor creste incepand cu 1 ianuarie 2023 dupa ce noul proiect de cod fiscal a trecut de Parlament, cu toate ca ministrul de Finante, Adrian Caciu, sustine ca ar fi vorba despre eliminarea unor exceptii.

Un exemplu ar fi painea servita la restaurant care are TVA de 5%, in conditiile in care aceeasi paine are in magazine TVA de 9%, potrivit Antena 3.

Cu alte cuvinte, va creste TVA pentru masa la restaurant, dar si pentru cea din sistem catering, de la 5% cat este in prezent, la 9%, de la 1 ianuarie.

Tot din prima zi a anului 2023 va fi majorat TVA-ul pentru serviciile de cazare la hotel, de la 5% la 9%. Taxele vor creste si pentru berea fara alcool, sucuri si cidru, de la 9% la 19%.

De la 1 ianuarie, cota de TVA de 5% va fi redusa pentru o singura locuinta, insa pretul locuintei trebuie sa se incadreze in 120.000 de euro fara TVA. Pentru a doua sau a treia locuinta sau pentru o casa care depaseste suma de 120.000 de euro, TVA-ul va creste la 19%. ...citeste mai departe despre "Taxele care cresc de la 1 ianuarie 2023. Romanii vor scoate mai multi bani din buzunar pentru vacante si mese la restaurant" pe Ziare.com

