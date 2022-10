Informațiile despre o decizie a SUA care au provocat o creștere bruscă a prețului aluminiului

Pretul aluminiului a crescut miercuri, la Bursa de Metale din Londra (LME), cu pana la 7%. dupa ce Bloomberg a scris ca Statele Unite iau in considerare interzicerea aluminiului rusesc ca raspuns la conflictul din Ucraina, transmite Reuters.

Cotatia aluminiului de referinta a inchis in crestere cu 3,3%, la 2.309 dolari pe tona, dupa ce a avansat pentru scurt timp cu 7,3%, la 2.400 dolari pe tona.

Administratia Biden are in vedere cresterea tarifelor pentrula aluminiul rusesc la niveluri atat de punitive incat ar interzice efectiv producatorul rus de aluminiu Rusal, a scris Bloomberg, citand persoane familiare cu luarea deciziilor.

Casa Alba si Departamentul de Trezorerie nu au raspuns imediat solicitarilor de comentarii din partea Reuters.

Rusal este cel mai mare producator de aluminiu din lume in afara Chinei, furnizand lumii 6% din necesarul estimat la aproximativ 70 de milioane de tone in acest an. Compania din Rusia nu a raspuns imediat la o cerere de comentarii.

