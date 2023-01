Confuzie peste ocean: Cât de mare va fi și când va avea loc contracția economică?

Majoritatea economistilor de peste Atlantic prevad o contractie in 2023 pentru economia americana.

Daca in aceasta privinta este consens, cat de mare va fi contractia economica si cand va avea loc raman subiecte puternic dezbatute.

Semnalele emise de economie sunt amestecate, intr-un mod cum nu a mai fost vazut pana acum, spun specialistii.

Estimari optimiste: Recesiunea va fi usoara

Atunci cand vine vorba de prognoza unei recesiuni, desi economistii de astazi au la indemana o multime de instrumente si date, estimarea corecta ramane totusi mai mult o arta decat o stiinta.

Multe tari definesc o recesiune ca fiind doua trimestre consecutive de crestere negativa a PIB-ului, dar in SUA aceasta evaluare este realizata de un grup de cadre universitare de elita, care se intalnesc in secret si, de obicei, dureaza aproximativ un an pentru a lua o decizie.

Prin urmare, verdictul vine aproape intotdeauna la ceva timp dupa ce Wall Street a recunoscut deja ca economia se confrunta cu recesiunea.

In acest moment, este un consens intre economistii americani ca efectele restrangerii creditarii asupra investitiilor corporative si a pietei fortei de munca, precum si asupra cheltuielilor consumatorilor, nu se vor traduce intr-o contractie a produsului intern brut pana in trimestrul al doilea din 2023, scrie Bloomberg.

Multi dintre ei anticipeaza ca daunele - cel putin din perspectiva locurilor de munca - vor fi usoare in comparatie cu alte episoade recesioniste prin care a trecut economia americana.

Altii nu sunt insa atat de optimisti.

Piesele de puzzle nu se potrivesc

Economistii admit ca prognoza momentului unei recesiuni este practic imposibila. Exercitiul seamana cu adunarea pieselor unui puzzle, fiecare indicator economic umpland o parte a unei imagini.

Momentan, piesele puzzle-ului nu se potrivesc prea bine. Sectorul de productie este probabil deja intr-o recesiune, piata imobiliara a scazut, dar ocuparea fortei de munca din fabrici si constructii ramane ridicata.

"Semnalele sunt amestecate intr-un mod pe care nu l-am vazut pana acum", spune Claudia Sahm, economist si fondatorul Sahm Consulting din Arlington, Virginia, potrivit Bloomberg.

Semnale negative

"Datele devin deja negative in general si de cateva luni", spune James Knightley, economist sef international la ING. "Sugereaza ca lucrurile ...citeste mai departe despre "Confuzie peste ocean: Cat de mare va fi si cand va avea loc contractia economica?" pe Ziare.com

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.