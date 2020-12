VIDEO O companie aeriana isi instruieste echipajul cu ajutorul realitatii virtuale

Prin tehnologia VR, angajatii KLM sunt instruiti sa-si faca meseria, de la echipajele de curatenie la personalul de cabina, manipulantii de bagaje la piloti si tehnicienii motoarelor.Realitatea virtuala este una dintre tehnologiile folosite in prezent de companie pentru antrenamentul angajatilor. Cu ajutorul realitatii virtuale, compania aeriana pregateste echipajul de cabina pentru proceduri de urgenta, cum ar fi stingerea unui incendiu la bord.De asemenea, pentru impingerea unei aeronave sau pentru atasarea unui pod de pasageri, compania foloseste experienta VR fara a fi necesara prezenta fizica a unei aeronave. Tot prin VR, compania intruieste echipajele de curatenie in statiile externe, atunci cand exista un nou tip de aeronava utilizat pe traseu. Spre exemplu, prin vizionarea in realitate virtuala a aeronavei Boeing 787, echipajul a reusit sa curete aeronava cu 15 minute mai repede decat estimarea initiala, fara greseli.Piloti antrenati in cabina virtuala a aeronavelorPilotii care opereaza zboruri pe aeronavele Embraer 175 si 190 folosesc realitatea virtuala pentru invatarea procedurilor de operare standard (SOP), pentru tipul de aeronava specific pe care sunt angajati sa le piloteze. O parte a antrenamentului SOP este explorarea cabinei prin intermediul ecranelor tactile cu un instructor si prin utilizarea de postere pentru referinte vizuale. Alte elemente ale acestui antrenament se fac intr-un simulator de zbor.Pentru a facilita antrenamentul, dar si pentru reducerea costurilor, expertii in realitate virtuala au dezvoltat o versiune virtuala a cabinei Embraer E175 / E190.Cabina virtuala este o copie exacta a aeronavei, cu toate comutatoarele si butoanele selectabile. Astfel, pilotii se pregatesc pentru diverse situatii, inclusiv proceduri de urgenta, cum ar fi incendii ale motorului sau evacuarea pasagerilor. Deoarece modelul VR este realizat pe dimensiunile reale ale aeronavei, pilotii isi pot dezvolta memoria musculara, lucru foarte important in procedurile ce necesita actiune rapida.Compania foloseste Oculus Quest 2 for Business pentru antrenamentul VR in cabina si HTC Vive Pro pentru antrenamentul de siguranta in zbor. Antrenamentul de tip pushback se face cu setul de casti Valve Index."Vom continua sa dezvoltam cursurile existente, de e ...citeste mai departe despre " VIDEO O companie aeriana isi instruieste echipajul cu ajutorul realitatii virtuale " pe Ziare.com