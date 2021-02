Revolut isi schimba comisioanele. Iata cu cat veti plati mai mult de la 1 martie

TranzactionareSe vor Restructura alocatiile de tranzactionare si tarifarea, astfel:Utilizatorii Standard vor beneficia de o tranzactie pe luna fara comision (anterior 3).Utilizatorii Plus vor continua sa beneficieze de trei tranzactii pe luna fara comision.Utilizatorii Premium vor beneficia de cinci tranzactii pe luna fara comision (anterior 8).Utilizatorii Metal vor continua sa beneficieze de tranzactii nelimitate fara comision.In sfarsit, comisionul de custodie se va modifica de la un punct de baza (0,01%) din valoarea activului pe an la douasprezece puncte de baza (0,12%) din valoarea activului pe an. Este posibil sa se aplice comisioanele SEC si FINRA valabile pentru tranzactionarea de actiuni din SUA.Retrageri de la bancomatDaca ai planul StandardPentru planul Standard exista in prezent o limita de 800 de lei la retragerile lunare gratuite de la bancomat. Dupa aceea incepi sa platesti un comision de 2%. Schimbam acest lucru, adaugand o limita si la numarul total de retrageri de la bancomat si stabilind un comision minim dupa epuizarea alocatiei tale gratuite.De acum inainte:Limita lunara gratuita de 800 de lei va ramane neschimbata, iar dupa ce o atingi vei incepe sa platesti un comision.Se introduce, de asemenea, o limita de cinci retrageri de la bancomat. Dupa ce atingi aceasta limita, vei incepe sa platesti un comision.Fiecare dintre cele doua limite se aplica independent. Vei incepe sa platesti comision de indata ce atingi una dintre ele, chiar daca nu ai atins-o si pe cealalta.Comisionul ramane in continuare 2%, dar se introduce un comision minim de 5 lei. Acest lucru inseamna ca vei plati suma mai mare dintre 5 lei si 2% din retragere.Daca ai planul Plus, Premium sau MetalLimitele Revolut de retragere gratuita de la bancomat pentru clientii Plus, Premium si Metal vor ramane neschimbate si nu limiteaza numarul de retrageri fara comision disponibile in aceste planuri.Comisioanele pentru retragerile de la bancomat peste aceste limite vor ramane neschimbate, la 2%, dar introducem si un comision minim de RON5 per retragere.Transferuri internationale de baniCele mai populare tipuri de plata, utilizate de catre peste 90% dintre clientii Revolut, vor ramane fara comision. Printre acestea se numara:Transferuri bancare loca ...citeste mai departe despre " Revolut isi schimba comisioanele. Iata cu cat veti plati mai mult de la 1 martie " pe Ziare.com