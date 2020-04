Comisia Europeana anunta masuri exceptionale de sprijin pentru sectorul agroalimentar

Pachetul prezentat include masuri referitoare la ajutoarele pentru depozitarea privata in sectorul produselor lactate si in cel al carnii, la autorizarea adoptarii unor masuri de auto-organizare in cadrul pietei de catre operatorii din sectoarele grav afectate si la flexibilitatea programelor de sprijinire a pietei in sectorul fructelor si al legumelor, al vinului si al altor produse.Chiar daca sectorul agroalimentar al UE da dovada de rezilienta in aceste vremuri fara precedent, in contextul pandemiei de coronavirus, unele piete au fost insa puternic afectate de consecintele acestei crize a sanatatii publice.Printre masurile exceptionale anuntate ca raspuns suplimentar la criza coronavirusului se numara ajutoarele pentru depozitarea privata. Comisia propune acordarea de ajutoare pentru depozitarea privata a produselor lactate (lapte praf degresat, unt, branza) si a produselor din carne (carne de vita, oaie si capra). Aceasta schema va permite retragerea temporara a produselor de pe piata timp de minimum 2-3 luni si de maximum 5-6 luni. Aceasta masura va duce la o scadere a ofertei disponibile pe piata si va reechilibra piata pe termen lung.De asemenea, Executivul comunitar va introduce flexibilitate in punerea in aplicare a programelor de sprijinire a pietei pentru vin, fructe si legume, ulei de masline, apicultura si programul UE pentru scoli (lapte, fructe si legume). Aceasta va permite reorientarea prioritatilor de finantare catre masuri de gestionare a crizei pentru toate sectoarele.Va exista o derogare exceptionala de la normele UE in materie de concurenta, aplicabila sectoarelor laptelui, florilor si cartofilor. Comisia va autoriza derogarea de la anumite norme privind concurenta in temeiul articolului 222 din Regulamentul privind organizarea comuna a pietelor, care permite operatorilor sa adopte masuri de auto-organizare in cadrul pietei.In mod concret, acestor sectoare li se va permite sa ia in mod colectiv masuri de stabilizare a pietei. De exemplu, sectorul laptelui va avea posibilitatea de a planifica in mod colectiv productia de lapte, iar sectorul florilor si cartofilor va fi autorizat sa retraga produse de pe pia ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana anunta masuri exceptionale de sprijin pentru sectorul agroalimentar " pe Ziare.com