INS: Afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au scazut cu 14,2%, in primele sapte luni

Astfel, in perioada de referinta, comparativ cu primele sapte luni din 2019, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a inregistrat o cifra de afaceri in scadere cu 14,2%, ca urmare a scaderilor inregistrate la comertul cu autovehicule (-20,6%), comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (-10,8%) si la activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (-1,3%). Comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor a crescut cu 75,1%.In perioada mentionata, volumul cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a coborat cu 13,6%.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, a inregistrat o cifra de afaceri cu 36,0% mai mica fata de intervalul similar din 2019, influentata de reducerea cifrei de afaceri la: activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (-49,0%), activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (-39,3%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (-33,7%), activitatile de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor din blana (-23,2%) si serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (-18,3%).Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, a inregistrat o cifra de afaceri cu 35,6% mai mica fata de intervalul similar din 2019.Conform INS, volumul total al cifrei de afaceri din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in iulie 2020, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o crestere cu 9,7%, datorita cresterilor inregistrate la comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+14,3%), activitatile de intretinere si reparare a autovehiculelor (+9,1%),