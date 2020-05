Citu: Economia va arata putin diferit. Au venit in Romania aproape un milion de cetateni romani care lucrau in alte tari

"In ultima perioada inteleg ca au venit in Romania aproape un milion de cetateni romani care lucrau in alte tari. Exista o provocare pentru acest Guvern de a crea locuri de munca pentru a putea sa folosim si aceasta forta de munca.Inainte de criza, Romania avea o problema cu forta de munca. Ar fi pacat sa nu reusim sa cream locuri de munca pentru a-i pastra pe acesti oameni in tara si cred ca prin acest program de relansare care este axat pe investitii, in special, vom reusi sa facem acest lucru. Sa pastram cati mai multi dintre acesti oameni in Romania", a afirmat Florin Citu, luni seara, la Romania TV.Locuri de munca ar putea fi create in sectorul de retail unde, potrivit sefului de la Finante, este nevoie de 10.000 de persoane, dar si in industria HORECA. Ministrul estimeaza ca foarte multe companii vor investi in tehnologie astfel ca si pentru aceste sectoare va fi nevoie de oameni. Totodata, Florin Citu a anuntat ca sunt analizate si masuri de stimulare fiscala pentru antreprenori."Stiu ca in sectorul retail, cel care a fost deschis in aceasta perioada, este nevoie de 10.000 de persoane. Deci acolo deja se cauta forta de munca. Pe parte de celelalte sectoare din economie, vom reporni industria HORECA, nu stiu cand va fi, 1 iunie sau 15 iunie, dar acolo bineinteles ca vor aparea locuri noi de munca.In acelasi timp, luam in calcul si masuri de stimulare fiscala care sa ii ajute pe antreprenori sa isi foloseasca din resursele pe care le au pentru investitii, pentru a creste capacitatea de productie.Economia dupa aceasta perioada va arata putin diferit. Vom avea foarte multe companii care vor investi in tehnologie, in IT. Pentru aceste sectoare cred ca va fi nevoie de forta de munca. Economia romaneasca a luat deja startul. Ce nu se poate crea in sectorul privat vor fi investitii facute in sectorul public. Resursele pe care le avem se vor duce, in mare majoritate, catre investitii", a precizat oficialul MFP.Ministrul Finantelor a mentionat, in context, ca sunt elemente care arata ca puterea de cumparare va creste in Romania in conditiile in care atat rata inflatiei cat si dobanzile sunt in s ...citeste mai departe despre " Citu: Economia va arata putin diferit. Au venit in Romania aproape un milion de cetateni romani care lucrau in alte tari " pe Ziare.com