Cererea pe piata imobiliara a crescut cu 15% in august. Cluj-Napoca devanseaza Capitala in topul preturilor

Dupa un inceput de an promitator, cu o crestere accelerata in primul trimestru de 11% la nivel de dinamica a cererilor fata de aceeasi perioada a anului precedent, incertitudinea din piata, precum si restrictiile impuse de autoritati au determinat ca al doilea trimestru sa fie marcat de scaderea numarului de cereri de tranzactionare cu pana la 70%. Incepand cu finalul lunii mai, insa, piata imobiliara si-a reluat trendul pozitiv, cu revenirea nivelului de cereri la unul similar cu cel al lunii martie."Din iunie am inregistrat o revenire a dinamicii cererilor la un nivel usor peste al lunii februarie, iar in iulie, cu toata perioada de concedii specifice sezonului estival, a continuat trendul de crestere, nivelul de activitate atingandu-l pe cel de dinaintea instaurarii pandemiei. Vanzarile noastre din primele opt luni ale acestui an au depasit valoarea de 1,5 milioane de euro, fata de 1,4 milioane de euro in perioada similara a anului precedent", a declarat Catalin Priscornita, directorul general al companiei Blitz Romania.Preturile apartamentelor au revenit pe crestere incepand din luna iulie. La finalul lunii august, Cluj-Napoca se afla in continuare pe primul loc, cu o medie a preturilor peste media nationala (1.811 euro/mp), fiind urmat de Bucuresti (1.357 euro/mp), Timisoara (1.293 euro/mp), Constanta (1.234 euro/mp) si Brasov (1.197 euro/mp).Reprezentantii Blitz estimeaza o evolutie pozitiva pana la finalul anului, cu o crestere stabila a pietei in urmatoarele luni fata de anul trecut."Piata e caracterizata de o revenire la un ritm normal de activitate dupa lunile de scadere, si apoi de stagnare, iar anul acesta este unul atipic. Experienta noastra in domeniu ne arata ca in principalele centre economice ale tarii exista in continuare o crestere robusta, in corelatie cu tendintele generale economice, si ne asteptam la un final de an bun. Ne propunem sa recuperam scaderile din cel de-al doilea trimestru si sa incheiem anul cu o cifra de afaceri de 3 milioane de euro, fata de 2,3 milioane de euro in 2019, ceea ce reprezinta o crestere de peste 30%", a estimat Catalin Priscornita.Compania Blitz aniverseaza anul acesta 10