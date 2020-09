Institutul National de Statistica: Volumul lucrarilor de constructii a crescut in 2020, cele mai multe santiere fiind deschise pentru reparatii

Conform statisticii oficiale, in perioada ianuarie - iulie 2020, ca serie bruta, volumul lucrarilor de constructii s-a majorat cu 18,1%, iar pe elemente de structura au avut loc cresteri la lucrarile de reparatii capitale (+48,2%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+48%) si la constructiile noi (+6,2%). Totodata, pe obiecte de constructii, ca serie bruta, au avut loc cresteri astfel: la lucrarile de constructii ingineresti (+25,5%), cladirile rezidentiale (+17,2%) si la cladirile nerezidentiale (+8,4%).In acelasi timp, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a urcat in perioada de referinta cu 20%, fata de intervalul similar din 2019. Cresterea este reflectata in volumul lucrarilor de intretinere si reparatii curente (+54,6%), al lucrarilor de reparatii capitale (+44,6%) si al lucrarilor de constructii noi (+8%). De asemenea, pe obiecte de constructii, seria ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate evidentiaza cresterea volumului constructiilor ingineresti (+29,1%), cladirilor rezidentiale (+18,2%) si al cladirilor nerezidentiale (+10,9%).Potrivit sursei citate, in iulie 2020, fata de iulie 2019, lucrarile de constructii au crescut cu 12,2%, ca serie bruta, respectiv cu 12,7% ca serie ajustata.La nivel comparativ iulie vs iunie 2020, datele INS arata ca volumul total al lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 4,3%, ca urmare a activitatilor din lucrarile de reparatii capitale (+8,6%), lucrarile de intretinere si reparatii curente (+4,9%) si lucrarile de constructii noi (+3,3%). Pe obiecte de constructii, seria bruta indica cresteri dupa cum urmeaza: cladirile nerezidentiale (+5,6%), cladirile rezidentiale (+4,2%) si la constructiile ingineresti (+3,5%).In plus, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, volumul total al lucrarilor de constructii a crescut in iulie 2020 fata de iunie, cu 4,3%, datorita lucrarilor de intretinere si reparatii curente (+16,9%), lucrarilor de reparatii capitale ( ...citeste mai departe despre " Institutul National de Statistica: Volumul lucrarilor de constructii a crescut in 2020, cele mai multe santiere fiind deschise pentru reparatii " pe Ziare.com