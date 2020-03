Unele analize arata, insa, ca redeschiderea economiei prea curand ar putea fi cu mult mai costisitoare decat situatia actuala, scrie Forbes.Astfel, noteaza sursa citata, daca Statele Unite ar abandona masurile de distantare sociala dupa 14 zile, circa 125 de milioane de oameni ar urma sa fie infectati, iar 7 milioane ar fi spitalizati. Dintre acestia, aproape 2 milioane ar muri.Daca insa distantarea sociala continua pentru o perioada de doua luni, analiza arata ca 14 milioane de oameni vor avea virusul, iar sub 100.000 dintre ei vor muri.Este fara dubiu ca economia va suferi chiar si la actuala rata de raspandire. Astfel, Morgan Stanley prezice o scadere de 30% a PIB in trimestrul urmator, ceea ce ar insemna o scadere cu 6,4 mii de miliarde de dolari.In schimb, daca epidemia se agraveaza, pe masura ce masurile de distantare sociala se relaxeaza, se pot anticipa pierderi economice si mai mari."Tot ce poate incetini rata de raspandire a virusului este cel mai bun lucru pe care il puteti face pentru economie, chiar daca prin masurile conventionale este ceva rau pentru economie", a spus economistul Austan Goolsbee, de la Universitatea din Chicago.Numarul celor infectati in Statele Unite a ajuns la aproape 105.000, pana sambata, in mai mult de doua luni. Dintre acestia, peste 1.700 au murit si doar 2.525 au fost declarati vindecati. ...citeste mai departe despre " Cat de mult ar fi afectate Statele Unite daca s-ar renunta la izolarea sociala - numarul cazurilor ar creste foarte mult, economia ar fi la pamant " pe Ziare.com