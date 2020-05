BNR reduce dobanda de politica monetara

CA a mai decis si reducerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 la suta pe an, de la 1,50 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 2,25 la suta pe an de la 2,50 la suta pe an, pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit, precum si continuarea efectuarii de operatiuni repo si a cumpararii de titluri de stat in lei de pe piata secundara.Intr-un comunicat, institutia comenteaza ca economia globala si perspectiva acesteia au fost puternic afectate de impactul advers major si de incertitudinile fara precedent generate de pandemia de coronavirus, impreuna cu masurile restrictive aplicate de autoritati in scopul limitarii extinderii ei. In vederea amortizarii lor, numeroase banci centrale din economiile avansate si cele emergente, incluzand BCE si bancile centrale din regiune, au luat masuri de relaxare a conduitei politicii monetare si de ameliorare a conditiilor financiare, ce au inclus reduceri ale ratelor dobanzilor de politica monetara, cumparari de active financiare si furnizare de lichiditate prin operatiuni reversibile, chiar si pe termen lung.La randul sau, Banca Nationala a Romaniei a reactionat prompt in acest context, Consiliul de administratie al BNR adoptand in sedinta de urgenta convocata in data de 20 martie un pachet de masuri menit sa atenueze impactul economic al pandemiei, dar si sa consolideze lichiditatea din sistemul bancar, in vederea functionarii fluente a pietei monetare si a altor segmente ale pietei financiare, precum si a finantarii in bune conditii a economiei reale si a sectorului bugetar.Acesta a inclus reducerea ratei dobanzii de politica monetara cu 0,50 puncte procentuale, pana la 2,00 la suta si ingustarea coridorului ratelor dobanzilor facilitatilor permanente la +/-0,5 puncte procentuale, de la +/-1 punct procentual, implicand mentinerea neschimbata a ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit, la 1,50 la suta, si scaderea cu 1 punct procentual a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare, la 2,50 la suta.Totodata, s-a decis efectuarea de operatiuni repo in vederea furnizarii de lichiditate institutiilor de credit, precum si cumpara ...citeste mai departe despre " BNR reduce dobanda de politica monetara " pe Ziare.com