Bitcoin a declansat "iadul financiar" pentru investitorii pe termen scurt. A tras dupa ea si restul criptomonedelor

Astfel ca, aceasta a cazut de la 42.000 de dolari pana la sub 34.000 de dolari, aratand, inca o data, cat de periculoasa este volatilitatea pe monedele vituale.Scaderea este cea mai mare din acest an si de cand pandemia a provocat o prabusire a activelor in martie 2020. Cu toate acestea, era de asteptat o astfel de corectie a Bitcoin, pe care, de altfel, analistii o preziceau motivand ca moneda a castigat prea multa valoare intr-un timp relativ scurt.Si pe buna dreptate, daca ne uitam la mijlocul lunii decembrie, Bitcoin valora undeva la 17.000 de dolari, iar zilele trecute a trecut pragul de 42.000 de dolari, inregistrand o crestere de peste 130% in numai o luna de zile.Chiar si asta, o astfel de diminuare a valorii nu este nimic nou sau de speriat pentru bitcoinerii de "cursa lunga"."Aceste scaderi dar si cele viitoare sunt oportunitatile pe care le-ati cautat in timpul sentimentelor FOMO pe care le-ati avut la 40.000 de dolari. Profitati de ele", spune analistul Cointelegraph Markets, Michael van de Poppe.In momentul publicarii, Bitcoin a revenit deja la 35.000 de dolari.Una dintre posibilele influente, care au facut ca Bitcoin sa pierda atata de mult din valoare, a fost dolarul care s-a intarit fata de restul monedelor de circulatie internationala. De asemenea, semnale au venit si din partea administratiei Biden despre care se vorbeste ca ar pregati un program de stimulare economica de 3 trilioane de dolari. Presedintele ales Joe Biden intentioneaza sa le ofere americanilor un stimul de 2.000 de dolari ca parte a unui program gigant de tiparire a banilor.Unii jucatori din piata sunt extrem de optimisti legat de valoarea Bitcoin dar si a actiunilor."Ma astept ca Bitcoin si actiunile pe tehnologie sa isi dubleze valoare din nou in urmatoarele 6-9 luni. Este clar ca ne aflam intr-o bula de active alimentata de stimulente fiscale, rate scazute ale dobanzii si venituri disponibile mai mari in pandemie. Probabil ca nu se va termina bine, dar bucurati-va de acest trend ascendent", a spus Immad Akhund, CEO start-upului bancar Mercury.O alta explicatie pentru scaderea pretului Bitcoin se afla ferm in cadrul retelei Bitcoin in sine: minerii par sa vanda din nou participatii la cote semnificative. Conform CryptoQuant, aceste vanzari au atins acu