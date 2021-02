Cum a crescut Bitcoin cu 20% intr-o singura zi. Elon Musk a dat anuntul si si-a umflat averea cu sute de milioane de dolari

Dupa ce a ajutat la cresterea Dogecoin, moneda virtuala care a pornit ca o gluma, Elon Musk a determinat luni, 8 februarie, o crestere record a Bitcoin.Se pare ca orice mesaj pe care fondatorul Tesla il da pe Twitter are rolul de a influenta piata criptomonedelor, iar acest lucru s-a vazut foarte bine in aceste zile.Cea mai valoroasa criptomoneda a crescut a crescut in 24 de ore cu peste 20%, acesta fiind un record al tuturor timpurilor pentru Bitcoin. Mai mult, dupa ce Tesla a anuntat ca a cumparat, in ianuarie, Bitcoin de 1,5 miliarde de dolari, moneda a castigat intr-un singur minut 3.000 de dolari.Astazi, Bitcoin se tranzactioneaza undeva in jurul cotei de 47.500 de dolari. Iar Ethereum a crescut si el, pe baza acestui anunt, tranzactionandu-se la un nou record de 1.760 de dolari.Si daca luni, 8 ianuarie, in primele ore ale anuntului, moneda virtuala se tranzactiona undeva sub 44.000 de dolari, discutiile sustinute pe Twitter, in jurul subiectului Elon Musk- Tesla-Bitcoin, au dus criptomoneda catre noul record de tranzactionare, deasupra a 48.000 de dolari.Cum a evoluat Bitcoin in ultimele 6 luniDaca in urma cu 6 luni, Bitcoin valora doar 10.000 de dolari, in ultimele doua luni, acesta si-a dublat valoarea, astfel ca, prin comparatie, cine a investit in urma cu 6 luni in Bitcoin, acum are de aproape 5 ori mai multi bani.Nivelul record la care s-a tranzactionat a fost de 48.216 USD, in timp ce Ethereum a inregistrat un record de 1.784,85 dolari dimineata devreme.De asemenea, si cotele companiilor care furnizeaza platforme de tranzactionare pentru Bitcoin si tehnologia de "extragere" a criptomonedelor au crescut in China, Coreea de Sud si Australia si au crescut si companii mari de fabricare a cipurilor de computer, cum ar fi SK Hynix.De asemenea, Tesla a anuntat ca va accepta plata cu Bitcoin pentru masinile sale, ceea ce analistii nu recomanda, pentru ca istoria ne-a invatat ca Bitcoin nu a mers decat in sus in istoria sa de 10 ani."Desi acum puteti cumpara un Tesla cu Bitcoin, nu as sugera sa faceti acest lucru. Suntem intr-o pozitie in care acestea sunt primele faze ale unei alocari catre bitcoin de la comunitatea institutionala si corporativa", a spus Michael Bucella, partener la firma de investitii criptografice BlockTower la CNBC.Cum se schimba piata criptomonedelorBancher ...citeste mai departe despre " Cum a crescut Bitcoin cu 20% intr-o singura zi. Elon Musk a dat anuntul si si-a umflat averea cu sute de milioane de dolari " pe Ziare.com