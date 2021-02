Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a atins in timpul tranzactiilor un record de 48.481 dolari pe unitate, potrivit datelor site-ului de specialitate CoinDesk. Ulterior, bitcoin a fost tranzactionata in urcare cu peste 7%, la aproximativ 47.913 dolari pe unitate.BNY Mellon, cea mai veche banca din Statele Unite si furnizoare majora de servicii de custodie, a anuntat joi ca va incepe sa finanteze bitcoin si alte criptomonede. Compania va permite activelor sub forma de criptomonede sa treaca prin aceeasi retea financiara pe care o foloseste in prezent pentru detineri mai traditionale, cum ar fi obligatiunile Trezoreriei americare si actiunile.BNY Mellon nu este singura companie financiara care si-a exprimat sprijinul pentru monedele digitale. Miercuri, Marstercard a anuntat ca va oferi sprijin pe reteaua sa pentru unele criptomonede, in acest an.De asemenea, producatorul de automobile electrice Tesla a anuntat luni ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca va accepta in curand criptomoneda ca forma de plata.Pretul bitcoin a crescut cu peste 60% de la inceputul acestui an, dupa ce si-a marit de patru ori valoarea in 2020.Citeste si:VIDEO Sexy-peremista din AUR, care l-a acuzat in trecut pe Vadim Tudor ca a vrut sa o violeze, propusa pentru arestare intr-un dosar de proxenetismRiscuri la pensionare (II): inflatia iti mananca economiile de-o viataSenatorul AUR Lavric povesteste culisele excluderii Dianei Sosoaca din partid: "A tipat la mine, altercatia a continuat in biroul lui Tarziu. Ne-a insultat"Lista celor mai scandaloase sporuri inventate pentru bugetarii romani: 15% pentru titlul de doctor sau 200% pentru dificultatea misiuniiCat de ipocrita este motiunea impotriva lui Vlad Voiculescu. Bilantul care indica PSD drept marele gropar al Sanatatii ...citeste mai departe despre " Pretul bitcoin a atins un nou record, pentru a doua oara intr-o singura saptamana. Suma uriasa la care a ajuns o unitate " pe Ziare.com