Avertisment din piață: Prețurile apartamentelor ar putea crește accelerat în următorii doi ani!

Apartamentele din Romania s-ar putea scumpi accelerat in urmatorii ani, crede Andrei Diaconescu, cofondator One United Properties.

Cresterea masiva a inflatiei din ultima vreme nu va ramane fara urmari, dar romanii tot vor continua sa cumpere case, afirma el.

One United Properties este cel mai mare dezvoltator imobiliar de proiecte mixte din tara.

"Proprietatea, in ADN-ul romanilor"

"Simtul proprietatii face parte din ADN-ul nostru si aceasta mentalitate nu se va schimba in anii urmatori, chiar daca pretul locuintelor ar putea creste accelerat din cauza inflatiei.", a declarat Andrei Diaconescu, in cadrul dezbaterii The StakeBorg Talks.

Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana la procentul celor care locuiesc in imobile proprietate personala, 96.1% dintre romani fiind proprietari in anul 2020, arata datele Eurostat, in vreme ce media la nivelul UE este de doar 69.7%.

"Fata de alte tari, preturile apartamentelor din Romania inca sunt mici si oamenii isi pot permite sa cumpere.

"Criza, o oportunitate"

"Evenimentele din ultima perioada, precum cresterea masiva a inflatiei, s-ar putea sa schimbe un pic paradigma iar imobilele sa se scumpeasca accelerat in urmatorii ani.

Dar nu cred ca mentalitatea se va schimba, este in ADN-ul nostru sa vrem sa fim proprietari", a afirmat Andrei Diaconescu

In ultimii doi ani, piata imobiliara s-a confruntat cu cresteri in cascada ale preturilor, ca urmare a pandemiei COVID-19 si a problemelor din lanturile de aprovizionare.

Cu toate acestea, potrivit sursei citate, perioadele de criza pot reprezenta adevarate oportunitati daca planul de business este construit in mod sanatos.

Accentul pe calitate

"Din pacate, au existat nenumarate abuzuri ale dezvoltatorilor care au dus la actuala situatie urbanistica din anumite zone ale Bucurestiului si ale tarii si noi, ca industrie, trebuie sa ne punem cenusa in cap.

Ce este important este ca exista un curent printre toti dezvoltatorii cu care vorbesc, unii mai mari, altii mai mici, ca lucrurile trebuie facute mai bine, ca trebuie sa mergem in directia unor cladiri sustenabile, ca trebuie sa dam mai multa valoare clientului.

Si dupa ce acest curent anti-dezvoltator va trece, cred ca lucrurile se vor echilibra in favoarea clientului, ceea ce e un lucru foarte, foarte bun.

In ceea ce priveste calitatea p

