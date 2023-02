ANRE anunță o nouă serie de beneficii pentru consumatorii de energie electrică. Situația în care furnizorii vor fi obligați să eșaloneze sumele de plată

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou regulament de furnizare a energiei electrice prin care consumatorii vor avea o serie de beneficii.

Printre cele mai importante, citate de Economedia, se numără:

furnizorul are obligația să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, în cazul emiterii facturii cu întârziere, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturareclientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de eşalonarea la plată a facturii curente, fără penalități, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţiclientul final are dreptul să i se notifice în mod corespunzător orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractualeclientul final are dreptul să fie informat cu privire la consumul real de energie electrică şi la costurile reale, suficient de frecvent, astfel încât să aibă posibilitatea să îşi regularizeze propriul consum de energie electricăclientul final are dreptul să încheie contracte de energie electrică la preţuri dinamice, cu condiţia să aibă un sistem de contorizare inteligentăfurnizorul are obligația de a deține o pagină de internet prin care pune la dispoziţia clientului final prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat informații esențiale la datele proprii privind valoarea facturilor emise și istoricul de consum aferent locului de consum propriu, transmiterea indexului autocitit, transmiterea și gestionarea solicitărilor/reclamațiilor, respectiv un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.

De asemenea, modificările vizează și simplificarea facturii la energie electrică:

datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;informații referitoare la intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;numărul de telefon pus la dispoziție de către operatorul de distribuție la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct operatorului de distribuție întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;data de încetare a contractului, dacă contractul es ...citeste mai departe despre "ANRE anunță o nouă serie de beneficii pentru consumatorii de energie electrică. Situația în care furnizorii vor fi obligați să eșaloneze sumele de plată" pe Ziare.com

