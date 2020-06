Angajatorii, incurajati de Ministerul Economiei sa ofere vouchere de vacanta

Datele ministerului arata ca, in fiecare an, peste 1 milion de romani au ales sa-si petreaca vacantele in tara cu vouchere de vacanta."Voucherele de vacanta, acordate atat personalului din sectorul public, cat si celui din sectorul privat pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului de odihna in regim de turism intern, au produs un impact pozitiv din punct de vedere economic si social. In acest sens, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri - Directia Generala Turism, alaturi de Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET), demareaza o campanie de informare, prin intermediul careia incurajeaza angajatorii sa ofere vouchere de vacanta salariatilor", a informat luni ministerul.Voucherele de vacanta sunt solutia optima pentru a sustine refacerea capacitatii de munca a intregii echipe."Acordarea voucherelor de vacanta a dus la dezvoltarea turismului ca ramura a economiei cu un potential de dezvoltare strategic, adoptarea de politici publice de sustinere a turismului aducand beneficii importante si asigurand redescoperirea Romaniei ca destinatie preferata de vacanta. Voucherele de vacanta au avut un impact determinant asupra reducerii economiei subterane.Prin includerea comerciantilor din turism in reteaua de afiliere la sistem, acestia declara sumeleprovenite din utilizarea voucherelor de vacanta si, implicit, isi declara veniturile si platesc taxe", arata ministerul in document.Potrivit datelor Ministerului Economiei, un leu utilizat prin voucherele de vacanta inseamna 0,44 lei suplimentar la Produsul Intern Brut, iar 65.000 lei utilizati cu vouchere de vacanta contribuie la crearea unui nou loc de munca.In sectorul privat, acestea pot fi acordate tuturor angajatilor care au un contract individual de munca, iar valoarea maxima poate ajunge la 13.380 de lei, echivalentul a sase salarii minim brute, garantate pe tara. Voucherele de vacanta primite de salariati pot fi folosite pentru achizitionarea serviciilor de cazare, iar in pachetele turistice care includ obligatoriu cazare pot fi incluse si alte servicii precum masa, tra ...citeste mai departe despre " Angajatorii, incurajati de Ministerul Economiei sa ofere vouchere de vacanta " pe Ziare.com