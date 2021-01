ANALIZA BNR: Cum au fortat guvernele, in ultimii 30 de ani, mediul privat sa faca evaziune de dragul bugetarului aducator de voturi

Ba mai mult, privatii au fost incarcati cu taxe pentru ca nici un guvern nu a dorit sa "deranjeze" bugetarii care reprezinta o masa de voturi foarte importanta, se arata intr-o analiza a consilierului guvernatorului BNR Astfel ca autoritatile nu au avut politici coerente de gestionare a economiei si, mai degraba, au mers pe masuri oportuniste."Un exemplu in care mijloacele sunt adaptate la cheltuieli, si nu invers, este acela practicat pana prin anul 2010, in care pentru a se adapta la o recesiune, guvernele au decis sa prezerve starea sectorului public (ocuparea si nivelul salariilor) si sa transfere povara ajustarilor aproape in totalitate asupra sectorului privat, in special asupra sectorului firmelor", spune Croitoru in analiza sa.Potrivit lui, a fost intotdeauna convenabil pentru guverne sa prezerve ocuparea si sa evite reducerea cheltuielilor cu personalul din sectorul bugetar, chiar si in perioade dificile, cand guvernele aveau nevoie sa reduca deficitul bugetar, avand in vedere numarul mare al votantilor din acest sector, indiferent ca sunt angajati in sectorul public, pensionari, someri, asistati social sau alte persoane care au un statut ce ii face dependenti de redistribuire."Desigur, in sectorul privat sunt mai multi votanti, dar acolo deciziile referitoare la ocupare si salarii sunt private si nu pot fi asociate direct cu guvernul", mai arata acesta.Transmiterea poverii ajustarii in sectorul firmelor prin cresterea impozitelor s-a lovit insa de o problema de fond, care pornea de la abordarea "pragmatica" a trecerii la democratie si la economia de piata.Problema era ca in sectorul firmelor competitivitatea a fost relativ redusa pentru o lunga perioada de timp, una dintre cauzele de fond responsabile pentru aceasta situatie fiind insasi renuntarea la principiile generale in favoarea scopurilor particulare in procesul de reforma a mediului de afaceri. Inca din 1990, de cand economia noastra a inceput sa faca reforme pentru a deveni o economie de piata, cei care au dat atentie modului in care a fost condus procesul au observat doua caracteristici:* reformele erau de tipul "stop-go", si* reformele au avut un caracter foarte gradual.Criticile au venit de la comparatia cu alte tari, ...citeste mai departe despre " ANALIZA BNR: Cum au fortat guvernele, in ultimii 30 de ani, mediul privat sa faca evaziune de dragul bugetarului aducator de voturi " pe Ziare.com