Agentia de evaluare financiara Fitch: "Majorarea pensiilor si evolutiile politice sunt cruciale pentru perspectivele fiscale ale Romaniei"

Agentia subliniaza, insa, ca o majorare semnificativa a pensiilor ramane un risc la adresa prognozelor fiscale de baza.Potrivit sursei citate, atat majorarea pensiilor cat si stabilitatea politica sunt importante pentru ratingul de tara al Romaniei. Un element sensibil pentru rating ar fi o deteriorare semnificativa a sustenabilitatii datoriei pe termen mediu, de exemplu de pe urma unui esec in a compensa sau a amana majorarea pensiilor in actualul context de cheltuieli si/sau implementarea unei strategii credibile de consolidare pe termen mediu dupa socul provocat de pandemie."Cu cat va fi mai mare majorarea pensiilor, cu atat va fi mai mare provocarea de a introduce masuri de compensare care ar evita declansarea acestui element sensibil pentru rating", avertizeaza Fitch. Potrivit agentiei de evaluare, o majorare de 14% a pensiilor ar creste in mod permanent cheltuielile bugetare anuale cu 1-1,2 puncte procentuale din PIB incepand cu 2021, in timp ce majorarea cu 40% ar creste cheltuielile anuale cu 4 puncte procentuale.De asemenea, Fitch este de parere ca flexibilitatea bugetara este limitata si ar putea fi nevoie de cheltuieli suplimentare pentru a atenua impactul crizei Covid-19, insa masuri compensatorii, precum cresterea TVA, s-ar putea dovedi nepopulare si risca sa afecteze revenirea economiei. Pe de alta parte, Fitch considera ca fondurile disponibile Romaniei in cadrul programului UE de revenire este posibil sa fie consistente si ar trebui sa ofere un sprijin pe termen mediu pentru finantele publice."Modul in care autoritatile vor raspunde la deteriorarea fiscala va influenta si decizia Fitch in ceea ce priveste perspectiva negativa asociata ratingului suveran "BBB minus" acordat Romaniei. Cadrul fiscal din Romania este printre cele mai slabe din UE, iar progresele in ancorarea tintelor fiscale pe termen mediu au fost limitate. Exista spatiu pentru imbunatatire, in special avand in vedere perspectivele unui sprijin substantial din partea fondului UE, insa perspectivele politice incerte creeaza riscuri negative", sustine Fitch.Urmeaza evaluarile din septembrieMi ...citeste mai departe despre " Agentia de evaluare financiara Fitch: "Majorarea pensiilor si evolutiile politice sunt cruciale pentru perspectivele fiscale ale Romaniei" " pe Ziare.com