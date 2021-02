2021, anul insolventelor pentru zeci de mii de companii din Romania

Pentru multe dintre ele, chiar si in conditiile revenirii economiei pe linia de plutire, misiunea va fi una cu adevarat imposibila, iar numarul insolventelor va atinge un nivel semnificativ.Anul 2021 a inceput, din pacate, cu noi restrictii si probleme cauzate de pandemie. Sectoare intregi din economie sunt in continuare blocate din cauza scaderii vanzarilor si problemelor de aprovizionare (vezi cazul Dacia ).In 2020, pe fondul pandemiei, firmele au acumulat datorii, si-au rostogolit creantele. Multe dintre ele au incercat sa se reinventeze, insa criza a spulberat multe domenii de activitate, precum comertul traditional, HORECA, industria de evenimente etc."Multe companii, aflate pe pierdere inainte de criza, au primit un ajutor nesperat. Au tinut afacerea in functiune pentru ca au beneficiat de ajutorul oferit de stat. Din pacate, in 2021, sprijinul statului se va diminua treptat si se va axa catre companiile care au potential, astfel ca din economie vor disparea multe IMM-uri, mai ales din zona serviciilor afectate de pandemie. Multe firme vor fi cu spatele la zid, vor trebui sa isi restructureze afacerile", arata o analiza Sierra Quadrant.Scaderea numarului dosarelor noi de insolventa, in 2020, cu 12,72% fata de anul precedent, de la 6.524 in 2019 la 5.694 in 2020, trebuie pusa, astfel, pe seama facilitatilor oferite de Guvern si a blocarii activitatii instantelor.In acest an, potrivit estimarilor companiei, nu este exclus sa atingem un nivel al insolventelor similar cu cel inregistrat in urma cu 10 ani.Compania de restructurare a afacerilor estimeaza ca, in total, aproape 60.000 de firme se vor afla sub semnul restructurarii (insolventa, concordat preventiv, faliment, suspendarea activitatii etc.), pe fondul scaderii sprijinului oferit de stat si accesului dificil la liniile de finantare bancara."Experienta noastra de 24 de ani in segmentul reorganizarii companiilor ne arata ca, din pacate, pentru multe firme moratoriile privind amanarea taxelor si impozitelor si suspendarea platii facturilor si leasing-urilor, dincolo de infuzia de lichiditate asociata in principal cu cheltuielile salariale, le-au facut mai mult rau decat bine. Au salvat locuri de munca, au oferit un necesar ajutor social angajatilor, dar din prisma mecanismelor economice, au inrautatit san ...citeste mai departe despre " 2021, anul insolventelor pentru zeci de mii de companii din Romania " pe Ziare.com