13,72 milioane de persoane, adica 70,9% din populatia rezidenta a Romaniei, erau conectate in 2019 la sistemul public de alimentare cu apa

"In anul 2019 populatia conectata la sistemul public de alimentare cu apa a fost de 13.728.144 persoane, reprezentand 70,9% din populatia rezidenta a Romaniei, cu 212.518 persoane mai mult decat in anul 2018. Cresterea a fost determinata de racordarea populatiei la retelele de alimentare cu apa nou construite", arata datele INS.La nivelul regiunilor de dezvoltare, in anul 2019, ponderea cea mai mare a populatiei conectate la sistemul public de alimentare cu apa, in total populatie rezidenta, s-a inregistrat in regiunea Bucuresti-Ilfov (87,7%), urmata de regiunea Sud-Est (82,3%). Gradul cel mai redus de racordare s-a inregistrat in regiunea Nord-Est (50,1%), urmata de regiunea Sud-Vest Oltenia (59,3%).In anul 2019 volumul de apa distribuita a fost de 1,235 miliarde metri cubi, cu circa 82,629 milioane mc mai mare decat in anul 2018. Cea mai mare cantitate de apa distribuita a fost catre populatie, respectiv 535,557 milioane mc.Cele mai mari cantitati de apa distribuita s-au inregistrat in bazinele hidrografice Buzau-Ialomita (25%), respectiv Arges-Vedea (19%).