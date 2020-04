Este aurul o alternativa buna in care sa ne tinem economiile in perioada urmatoare?

Analiza XTB Romania:

Datele macroeconomice au indicat amploarea efectelor pe care le va lasa virusul asupra economiilor globale si chiar daca reluarea activitatilor economice va tempera intr-o oarecare masura efectele la nivelul somajului sau cresterii economice, au fost necesare stimulente importante din partea autoritatilor pentru a limita impactul crizei, ceea ce au presupus anumite compromisuri.In acest context, investitorii incearca sa identifice activele "castigatoare", arata cea mai recenta analiza realizata de casa de brokeraj XTB Romania."Am putea spune ca aurul se numara printre acestea. Aurul reprezinta una dintre putinele piete care a avut o performanta pozitiva de la inceputul anului, reusind sa avanseze cu peste 10%. Aceasta evolutie a fost favorizata de caracterul sau de activ de refugiu, fiind una dintre cele mai populare alegeri pentru investitori in momente de incertitudine datorita valorii intrinseci si stabile. Mai mult, avand in vedere ca ne apropiem de o perioada de recesiune, despre care Fondul Monetar International a anuntat ca ar putea fi cea mai ampla de la Marea Criza Financiara din perioada 1929 - 1933, atractivitatea aurului ar putea continua chiar in detrimentul altor active stabile precum monedele majore (euro, dolarul american sau yenul japonez)," explica Radu Puiu, Research Analyst, XTB Romania.Pe langa efectele contractiei economice, pachetele de finantare de urgenta si injectiile de capital din partea celor mai importante banci centrale nu au venit fara "urmari adverse". In pofida efectelor pozitive pe termen scurt, pe o perspectiva de timp mai lunga pot crea probleme serioase precum deficite bugetare mari care pot fi dificil de ajustat sau o cantitate prea mare de moneda ce duce la devalorizarea acesteia.Rezerva Federala a SUA sau Banca Centrala Europeana au anuntat programe extinse de cumpararea de active, care presupun achizitia de titluri de valoare de catre banca centrala pentru a asigura niveluri corespunzatoare de lichiditate. Desi aceste masuri ajuta pietele, de cele mai multe ori ajung dificil de redus sau intrerupt intrucat devin un element component al sistemului financiar, iar investitorii se obisnuiesc cu un astfel de context.Intrucat exista o cantitate limitata de aur, iar volumul de extractie este mult mai lent si dificil decat procesul de tiparire de moneda de catre bancile centrale, metalul pretios ar putea reprezenta un activ mai sigur si mai stabil in urmatoarea perioada.In acest moment pretul a depasit o bariera importanta, vorbim despre nivelul psihologic de la 1.700 de dolari per uncie, fiind la o distanta de aproximativ 12% fata de maximele istorice de la aproximativ 1918 dolari per uncie. Nivelurile record au fost atinse in august 2011, prin urmare vorbim de perioada de recesiune economica ulterioara Crizei Financiare. In ultima perioada, s-a observat o tendinta clara de crestere care este sustinuta de argumente fundamentale, fiind posibil sa vedem o extindere a impulsului actual si poate chiar atingerea de noi maxime istorice, daca avem in vedere amplitudinea miscarii din perioada 2008 -2011, cand aurul s-a apreciat cu peste 160%.De obicei, investitorii au trei alternative disponibile pentru a investi direct in metalul pretios: pot achizitiona fizic activul, pot investi intr-un ETF care urmareste pretul aurului sau pot tranzactiona contracte futures, options sau CFD-uri pe pietele de marfuri.Desi este mai accesibil investitorilor decat alte marfuri, precum petrolul, detinerea fizica a activului presupune o serie de impedimente pentru investitorul de retail: costuri de tranzactionare, costuri legate de depozitare sau asigurare. Din acest motiv, ETF-urile care urmaresc pretul aurului sau instrumentele bazate pe contracte futures pot reprezenta o varianta mai buna. Conform celor mai recente informatii, este posibil ca masurile de sustinere financiara din partea bancilor centrale sa nu se fi incheiat, iar anuntarea unui nou val de interventii ar putea confirma popularitatea aurului.