Rompetrol, speriata de pretul produselor petroliere din Serbia

Titeiul si produsele petroliere provenite din Serbia ar putea intra pe piata romaneasca in luna aprilie sau mai 2013 cu preturi mult mai mici, ca efect al costurilor reduse practicate in tara vecina, aceasta posibilitate fiind semnalata de Grupul Rompetrol Ministerului Economiei.

Autoritatile romane urmeaza sa discute cu companiile romanesti si cu autoritatile din Slovenia si din Bulgaria despre impactul Acordului de comert incheiat intre Uniunea Europeana si Serbia asupra companiilor din Balcani, potrivit unui comunicat transmis marti de ME.

Ministrul Economiei, Varujan Vosganian, s-a intalnit marti o delegatie a Rompetrol Group, parte a Kaz Munai Gaz din Kazahstan, delegatie condusa de Tusupbekov Zhanat, CEO Rompetrol.

Reprezentantii Rompetrol au ridicat problema lipsei de restrictii pentru importul pe piata romaneasca de produse petroliere din Republica Serbia, urmare a aplicarii prevederilor Acordului de comert incheiat intre UE si aceasta tara, care ar putea afecta afacerile altor companii de profil din zona Balcanilor.

Din informatiile oferite de reprezentantii Rompetrol, titeiul si produsele petroliere provenite din Serbia ar putea intra pe piata romaneasca in luna aprilie sau mai a.c. cu preturi mult mai mici, din cauza preturilor si costurilor reduse practicate in tara vecina. Potrivit Rompetrol, cele mai afectate tari ar fi, pe langa Romania, Slovenia si Bulgaria.

Comisia Europeana discuta deja problema pretului la produsele din afara UE

Ministrul Vosganian a explicat faptul ca problema preturilor mici, ale produselor provenite din afara Uniunii Europene se afla deja in dezbaterea Comisiei Europene, in cadrul Consiliului Competitivitate. Exista deja unele propuneri ca trebuie fixate anumite preturi minime de intrare in spatiul UE a produselor din afara Uniunii, in care sa fie incluse costurile ca si cum acestea ar fi fabricate in UE, costuri legate de mediu sau alte cerinte de natura tehnologica, potrivit ME.

Oficialul roman a precizat ca va discuta problema ridicata de Rompetrol si cu alte companii de profil de pe piata romaneasca pentru ca, ulterior, sa existe un punct de vedere comun spre a fi prezentat Comisiei Europene.

Ministrul Vosganian a semnalat, insa, reprezentantilor Rompetrol ca ar putea aparea o reactie favorabila a opiniei publice, in general, fata de preturile mai mici practicate de companiile sarbesti. Varujan Vosganian a mai spus ca va solicita si o intalnire pe aceasta tema cu omologii sai din Slovenia si Bulgaria.

Pe 30 ianuarie 2010 a fost semnat Acordul Comunitatea Europeana-Republica Serbia ce instituie progresiv o zona bilaterala de liber schimb pe o durata de cel mult sase ani de la data intrarii in vigoare. CE si Serbia elimina, in cadrul schimburilor comerciale dintre ele, orice taxe vamale la export, orice taxe cu efect echivalent, orice restrictii cantitative la export si orice masuri cu caracter echivalent.

Valoarea totala a exportului Romaniei in Serbia s-a ridicat in 2012 la o valoare totala de 313,44 milioane euro (1,69% din total exporturi ale Romaniei). Importurile au fost de 122,57 milioane euro in 2012 (0,56% din total importuri).

