OMV Petrom investeste 200 milioane euro in zacamantul de la Suplacu de Barcau

OMV Petrom va investi pana in 2015 circa 200 de milioane de euro in redezvoltarea zacamantului Suplacu de Barcau, pentru deblocarea unor rezerve suplimentare de hidrocarburi, a anuntat vineri compania.

"Operam zacaminte foarte mature, iar in ultimii ani am reusit sa reducem rata declinului productiei la circa 1% pe an. In prezent furnizam aproximativ 40% din necesarul de titei si gaze din Romania. Proiectele de redezvoltare a zacamintelor sunt si vor fi esentiale pentru a mentine productia stabila", a declarat intr-un comunicat directorul general executiv al companiei, Mariana Gheorghe.

Redezvoltarea zacamintelor are ca scop deblocarea unor rezerve suplimentare de hidrocarburi. Prin forarea de sonde suplimentare, modernizarea echipamentelor si implementarea de tehnologii noi in cadrul unor zacaminte mature se urmareste imbunatatirea factorului de recuperare pentru titei si gaze, reducerea consumurilor tehnologice si energetice si a impactului asupra mediului.

Compania va investi 400 de milioane de euro in sase proiecte de redezvoltare

In prezent, rata medie de recuperare a rezervelor, la cele 238 de zacaminte operate de OMV Petrom, este de circa 25% pentru titei si circa 49% pentru gaze.

"Practic, cu ajutorul tehnologiilor noi, vom reusi sa extragem mai mult din zacaminte care sunt in exploatare de zeci de ani. Noi credem ca exista inca potential in aceste zacaminte mature", a afirmat Gabriel Selischi, Director Zone de Productie Interne OMV Petrom.

Zacamantul Suplacu, situat in judetul Bihor, este exploatat de peste 50 de ani si asigura circa 10% din productia de titei a OMV Petrom in Romania.

OMV Petrom si-a propus implementarea a 6-8 proiecte de redezvoltare de zacaminte pana in 2015.

La sfarsitul anului 2012, patru proiecte de redezvoltare a zacamintelor erau in faza de proiectare, iar doua au depasit stadiul deciziei finale de investitie, respectiv Suplacu si Oprisenesti. Productia aferenta celor 6 zacaminte reprezinta circa 40% din productia curenta a OMV Petrom.

Investitiile necesare pentru implementarea celor 6 proiecte, inclusiv Suplacu, se vor ridica la circa 400 milioane de euro, iar rezervele sunt estimate la 70 milioane bep.

