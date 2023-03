Ledger Stax in Romania: Avantajele celui mai apreciat portofel hardware pentru crypto

Deținătorii de crypto sunt extrem de încântați de facilitățile oferite de portofelele hardware revoluționare Ledger Stax, pe care pot fi stocate în deplină siguranță cheile de acces pentru criptomonede pentru Bitcoin, Ethereum, MultiversX, precum și NFT-uri.

Noul produs al celor de la Ledger s-a bucurat de un succes uriaș încă din faza de pre-comenzi, pe care producătorul a fost nevoit să o întrerupă la începutul lunii februarie, din cauza numărului prea mare de solicitări.

Ledger Stax stochează cheile private care oferă acces către portofelele virtuale ale clienților pe un chip securizat și oferă o protecție totală în fața oricărei tentative de fraudă. Noile portofel hardware sunt dotate cu un ecran tactil curbat, pot fi încărcate wireless și pot fi suprapuse cu ușurință, întrucât dispun de aderență magnetică.

Principalul atu al acestor produse este că oferă securitate deplină. Cheile private care sunt stocate în portofele virtuale sau pe platforme de exchange sunt supuse pericolului de a fi compromise, însă cele stocate pe portofelele hardware de la Ledger nu vor putea fi furate de un hacker nici măcar dacă dispozitivul ar fi conectat la un computer cu malware.

Stax este primul portofel de la Ledger dotat cu ecran tactil, astfel încât navigarea nu se mai face prin intermediul butoanelor; astfel se economisesc câteva secunde de fiecare dată când un utilizator introduce codul PIN pentru a valida o tranzacție. În același timp, Stax este și primul portofel hardware crypto de la Ledger care poate fi încărcat wireless.

Ecranul curbat are la bază tehnologia E Ink, care este folosită pentru ebook readere, iar pe marginea pe care se întinde ecranul poate fi marcat numele ales al dispozitivului respectiv. Totodată, utilizatorul poate personaliza și ecranul de blocare, acolo unde poate afișa unul dintre NFT-urile deținute sau o imagine în format PNG sau JPG.

Denumirea acestui portofel crypto provine de la termenul „stacking”, care tradus în limba română înseamnă suprapunere. Principala caracteristică a noilor portofele lansate de Ledger este că pot fi atașate unul de celălalt, întrucât sunt dotate cu magneți, iar denumirea setată pe marginea ecranului face ca utilizatorul să poată identifica cu ușurință fiecare dispozitiv.

Motivul pentru care a fost implementată facilitatea de „stacking” este că majoritatea deținătorilor de crypto dețin mai multe portofele electronice. De exemplu, unul poate fi folosit pentru a stoca NFT-uri, altul pentru a fi folosit pentru trading, altul pentru criptomonedele din Ethereum, altul pentru criptomonedele de pe MultiversX, altul pentru a stoca anumite active pe termen lung și așa mai departe.

Înainte de lansarea Ledger Stax, cele mai importante portofele ale celor de la Ledger au fost Nano S Plus și Nano X. Ambele sunt compacte, pot fi controlate cu ajutorul a două butoane, se conectează cu aplicația Ledger Live, suportă peste 5000 de criptomonede și pot stoca până la 100 de aplicații simultan.

Portofelul Nano X vine cu câteva avantaje față de modelul S Plus: poate fi conectat la dispozitivele care rulează iOS, este dotat cu o baterie care are o durată de viață de 8 ore în standby și dispune de conectivitate Bluetooth. Așadar, utilizatorii care dețin un Nano X pot efectua tranzacții fără să fie nevoiți să conecteze portofelul la telefon sau laptop, lucru care aduce un plus de viteză și de confort în ceea ce privește realizarea tranzacțiilor de zi cu zi.

Specialiștii îi îndeamnă pe deținătorii de criptomonede și NFT-uri care doresc să-și securizeze activele folosind un portofel hardware, precum Ledger Stax, să comande produsele de pe site-ul oficial al producătorului, pentru că astfel vor fi siguri că nu vor intra în posesia unui dispozitiv care ar putea fi compromis.

