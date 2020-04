Arabia Saudita a preluat participatii la patru companii petroliere din Europa

Potrivit WSJ, cele patru companii sunt grupul norvegian Equinor ASA, grupul anglo-olandez Royal Dutch Shell, grupul francez Total SA si cel italian Eni SPA. Publicatia sustine ca fondul a preluat o participatie de aproximativ 200 de milioane de dolari la Equinor saptamana trecuta, in momentul in care cotatia petrolului si-a revenit, adaugand ca nu a putut afla marimea participatiilor preluate la celelalte trei companii.Aceste achizitii intervin insa intr-un moment in care cererea pe piata petroliera este in scadere puternica, din cauza crizei sanitare provocate de pandemia de coronavirus.Un oficial saudit citat de WSJ a declarat ca investitii similare ar putea fi facute in viitor. "PIF este din nou activ pe piata. Nu as fi surprins sa vad si alte tranzactii similare", a spus oficialul.Public Investment Fund (PIF), prezidat de printul mostenitor Mohammed bin Salman, gestioneaza in prezent active in valoare de 300 de miliarde de dolari si are drept misiune sa stimuleze investitiile saudite atat acasa cat si peste hotare, in incercarea de a diversifica o economie puternic dependenta de petrol. Peste jumatate din activele PIF sunt din Arabia Saudita dar detine si importante active in strainatate, precum 45 miliarde de dolari in fondul tehnologic Vision Fund al grupului japonez Softbank.