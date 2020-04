S&P a retrogradat Renault la categoria ''junk'' (nerecomandat pentru investitii)

Agentia estimeaza ca impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19) va duce la o scadere a vanzarilor auto pe plan global de aproximativ 15% in 2020, urmata de o redresare de 6% - 8% in 2021.Renault are o ampla rezerva de lichiditati si poate, in opinia S&P, sa se bazeze pe garantiile de la statul francez. Cu toate acestea, agentia se asteapta ca in acest an castigurile Renault, fluxul de numerar generat si pozitia sa financiara sa slabeasca, in urma unui an 2019 deja dificil."Perspectiva negativa reflecta gradul ridicat de incertitudine privind impactul economic al pandemiei, implicatiile asupra vanzarilor auto globale si cum va fi afectata performanta Renault si capacitatea de a gestiona asteptatul declin al castigurilor", se arata in comunicatul agentiei.De asemenea, S&P a mentinut ratingul "BBB minus" atribuit grupului auto francez PSA, dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa.In martie, agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a retrogradat ratingul pentru datoriile pe termen lung ale Renault, de la "BBB minus" la "BB plus", perspectiva atribuita fiind negativa."Retrogradarea reflecta punctul nostru de vedere ca pandemia de COVID-19 va afecta castigurile si fluxul de numerar al Renault in 2020. Scenariul actual al Fitch prevede o incetinire semnificativa a economiei globale in trimestrul al doilea, ceea ce va afecta vanzarile de noi vehicule in prima jumatate a acestui an. Ne asteptam la o revenire a vanzarilor in a doua jumatate a acestui an si in 2021, dar la un nivel mai mic decat preconizam anterior", a subliniat Fitch Ratings.Agentia apreciaza ca perspectiva "negativa" asociata ratingului Renault reflecta riscul unei noi deteriorari a profilului de credit al Renault daca masurile de izolare si opririle de productie care au legatura cu COVID-19 se vor prelungi, afectand si mai mult operatiunile si lichiditatea Renault.In februarie, si agentia de evaluare financiara Moody's a coborat cu o treapta, de la "Baa3" la "Ba1", ratingul atribuit Renault, la categoria "junk" (nerecomandat pentru investitii), cu perspectiva stabila, dupa ce anul trecut producatorul auto francez a inregistrat primele pierderi din ultimii zece ani."Pe baza estimarilor companiei pentru 2020, care anticipeaza un declin suplimentar al marjei operationale, si pe fondul slabiciunii continue a mediului operational, nu ne asteptam ca Renault sa-si poata restabili pe termen mediu marja operationala la un nivel viabil", se arata in comunicatul Moody's.Institutia precizeaza ca perspectiva stabila anticipeaza continuarea politicii fiscale prudente de catre Renault, nivelul adecvat al lichiditatilor si imbunatatirea rezultatelor financiare.Grupul Renault a inregistrat in 2019 o pierdere neta de 141 milioane de euro (fata de un profit de 3,3 miliarde de euro in 2018), in timp ce vanzarile totale au scazut cu 3,4% in ritm anual, pana la 3,753 milioane vehicule.Compania Dacia a fost preluata de Renault in anul 1999. Relansata in 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucator de notorietate pe piata auto europeana.Renault Romania a anuntat, joi, ca la uzinele Dacia de la Mioveni se va relua progresiv productia incepand din 21 aprilie, urmand ca din 4 mai sa revina la activitatea normala.