Masuri de luat in calcul pentru repornirea si stimularea industriei auto

In acelasi timp, producatorii de componente auto, aflati in relatii comerciale atat cu cei doi mari producatori auto din Romania, cat si cu producatori din afara tarii, au redus si chiar au inchis activitatea temporar.Ce masuri sunt necesare pentru redresarea acestui sector cat mai rapid, avand in vedere importanta sa in economia nationala?Automobile Dacia si Ford Romania, cei doi mari producatori auto locali, au anuntat inchiderea fabricilor in a doua jumatate a lunii martie, ceea ce cu siguranta se va reflecta in cifrele din lunile ce vor urma.Productia locala de autoturisme capatase viteza in luna februarie 2020, cu o crestere anuala de aproape 8% fata de aceeasi luna a anului trecut, dupa un avans de aproximativ 3% pe parcursul anului 2019.Lunile viitoare, insa, cu siguranta vor diminua si poate chiar vor anula avantajul din primele doua luni ale anului.In plus, avand in vedere si inchiderea fabricilor auto in cea mai mare parte a tarilor europene, este cert ca vom vedea scaderi semnificative si la nivelul producatorilor de componente auto.Asociatia Europeana a Producatorilor Auto (ACEA) estimeaza ca, pana in acest moment, la nivel european, masurile luate in contextul pandemiei afecteaza aproximativ 1,14 milioane de angajati din domeniu, iar productia a pierdut peste doua milioane de autovehicule. In Romania, estimarea, optimista, a ACEA arata ca sunt afectate cel putin 20.000 de locuri de munca, iar productia nerealizata se apropie de 69.000 de masini.Repornirea industriei auto trebuie sa preocupe in mod special autoritatile, avand in vedere ca acest sector livreaza 37% din exporturile romanesti si concentra, inainte de criza COVID-19, peste 185.000 de salariati.Companiile din domeniu au anuntat deja reluarea activitatii, chiar si partial. Dacia si Ford au prezentat un calendar privind revenirea la normalitate, Continental Romania deschide gradual fabricile. Insa pierderile acumulate vor cantari greu in situatiile lor financiare.Masurile luate pana in prezent de autoritati pentru limitarea efectelor pandemiei par a fi fost benefice si pentru industria auto (in special masura referitoare la sustinerea somajului tehnic de la bugetul de stat), insa va fi nevoie de suport suplimentar pentru a permite recuperarea pierderilor si revenirea industriei pe crestere. Masurile necesare nu sunt neaparat impuse de pandemie, ci reprezinta, mai degraba, solicitari mai vechi ale producatorilor din domeniu si amanate permanent de autoritati.Printre cele mai importante masuri ramane cea legata de dezvoltarea infrastructurii de transport, avand in vedere ca, din cauza situatiei precare in care se afla drumurile nationale, producatorii auto pierd timp, bani si contracte importante, iar Romania pierde investitii consistente in domeniu in favoarea tarilor vecine. Dar aceste aspecte erau valabile si inainte de aparitia COVID-19.Acum, cu atat mai mult, companiile din industrie vor avea nevoie de o infrastructura potrivita pentru a se redresa, a castiga proiecte noi, a reangaja oamenii si chiar a spori numarul de angajati (putand lua in calcul si romanii care se intorc in tara din economiile afectate) si, nu in ultimul rand, pentru a putea relua platile de taxe si impozite la stat.Exista exemple consacrate de urmat in aceasta privinta, cum ar fi cel al Germaniei, care, dupa razboi si criza care i-a urmat, a investit puternic in infrastructura si in industrie tocmai pentru a-si crea avantaj economic.In mod particular, compania Ford Romania solicita de multa vreme realizarea drumului expres Craiova- Pitesti, inclusiv centura ocolitoare a orasului Bals, iar Automobile Dacia asteapta in mod deosebit autostrada Pitesti-Sibiu. Insa infrastructura este necesara in intreaga tara, in special in zonele de est sau sud, care, astfel, ar putea atrage dezvoltarea de noi facilitati de productie.Dincolo de demararea proiectelor de mare infrastructura, benefice pentru intreaga economie, pentru industria auto mai pot fi dezvoltate o serie de pachete de masuri specifice care sa impulsioneze dezvoltarea sectorului. Printre acestea se pot regasi masuri de genul facilitatilor fiscale acordate in sectorul constructiilor sau imbunatatirea considerabila a celor existente privind cercetarea-dezvoltarea.Astfel de pachete de masuri sunt cu atat mai necesare cu cat tarile din regiune acorda o atentie deosebita acestui sector prin stimulente fiscale, dar si alte ajutoare de stat (spre exemplu, Ungaria).In plus, pachetele de masuri adresate industriei auto trebuie sa tina cont, dincolo de importanta industriei pentru economie, de faptul ca forta de munca din domeniu este una deja experimentata, atat la nivel mediu, cat si de top management.Totodata, autoritatile trebuie sa inceapa sa gandeasca in perspectiva, sa anticipeze trendurile din domeniu. Spre exemplu, sa vina cu pachete de stimulare in contextul in care tendinta de consum este deja directionata catre masini electrice, iar producatorii, inclusiv cei de componente, ar putea fi din ce in ce mai interesati sa isi schimbe sau sa isi imbunatateasca liniile de productie pentru a fabrica elemente necesare masinilor electrice.Astfel de pachete de stimulare (fiscale, granturi, ajutoare de stat etc.) s-ar putea orienta, cu precadere, tot spre zona cercetarii-dezvoltarii, cu atat mai mult cu cat trecerea la productia de masini electrice (si de componente auto necesare acesteia) poate fi privita ca o activitate inovatoare.Schimband sectorul, si anume de la producatori la importatori si distribuitori auto, si avand in vedere nevoia stringenta de a aduna bani la bugetul de stat, ar trebui tratata ca o prioritate fiscalizarea comertului cu autovehicule second-hand - legislatie exista, ramane doar sa se puna in practica... Si poate nu doar ca efort singular al Romaniei, ci si al mai multor state membre UE. Solutii exista, iar importanta strategica a industriei auto reclama o atentie sporita din partea autoritatilor.