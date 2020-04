Eurostat: Romania a avut in 2019 cel mai mare deficit guvernamental din UE, 4,3% din PIB

Potrivit acestor date, in zona euro deficitul guvernamental a crescut de la 0,5% din PIB in 2018 pana la 0,6% din PIB in 2019, in timp ce in UE27 s-a majorat anul trecut la 0,6% din PIB, de la 0,4% din PIB in 2018.In cazul Romaniei, datele Eurostat arata ca deficitul guvernamental a crescut de la 2,9% din PIB in 2018 pana la 4,3% din PIB in 2019, in conditiile in care cheltuielile guvernamentale s-au majorat de la 34,8% din PIB in 2018 pana la 36% din PIB in 2019, iar veniturile au scazut usor pana la 31,7% din PIB in 2019, fata de 31,9% din PIB, cat se consemna in 2018.In schimb, datele Eurostat arata ca exista mai multe state membre care in 2019 au inregistrat un surplus guvernamental, in frunte cu Danemarca (+3,7%), urmata de: Luxemburg(+2,2%), Bulgaria (+2,1%), Cipru si Olanda (ambele cu +1,7%), Grecia (+1,5%), Germania (+1,4%), Austria (+0,7%), Malta, Slovenia si Suedia (toate cu +0,5%), Irlanda si Croatia (ambele +0,4%), Cehia si Lituania (ambele cu +0,3%) si Portugalia (+0,2%).Pe de alta parte, in 2019 comparativ cu 2018, datoria guvernamentala ca procent din PIB a scazut atat in zona euro cat si in Uniunea Europeana, de la 85,8% pana la 84,1%, respectiv de la 79,6% pana la 77,8%. Statele membre care la finele lui 2018 aveau cea mai redusa datorie guvernamentala ca procent din PIB erau: Estonia (8,4%), Bulgaria (20,4%), Luxemburg (22,1%), Cehia (30,8%) si Danemarca (33,2%).Pentru Romania, datele Eurostat arata ca datoria guvernamentala ca procent din PIB a crescut de la 34,7% in 2018 pana la 35,2% in 2019.In luna ianuarie, ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie. Un nivel mai mare al deficitului bugetar a fost consemnat doar in anul de criza 2010, cand bugetul s-a inchis cu un un sold negativ de 6,5% din PIB. In 2018, deficitul bugetar a fost 2,88% din PIB.Pactul european de stabilitate si crestere cere ca deficitul public sa fie de maxim 3% din PIB, iar datoria publica sa nu depaseasca 60% din PIB. Cu toate acestea, oficialii europeni au semnalat deja ca regulile vor fi suspendate pe masura ce guvernele se straduiesc sa limiteze consecintele economice ale pandemiei de coronavirus si sa evite insolventele si concedierile in masa.