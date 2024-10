Banca Centrala Europeana: Economia Europei se afla inca in scadere

Economia Europei se afla inca in scadere, situatie care face necesar ca statele din zona euro sa continue reformele, a declarat economistul sef al Bancii Centrale Europene (BCE), Peter Praet.

Praet, membru in consiliul guvernatorilor BCE, a respins, totodata, temerile ca dobanzile scazute vor alimenta accelerarea inflatiei in Germania, potrivit New York Times.

Pietele financiare s-au mai linistit in ultima perioada, a declarat economistul pentru publicatia germana Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, insa este prea devreme pentru a spune ca s-a incheiat criza din zona euro. Uniunea monetara nu ar trebui sa se bezeze doar pe BCE pentru rezolvarea crizei, a spus el.

"Din pacate, ne aflam inca intr-o faza in care economia se contracta (...) exista unele semne pozitive, dar nu este clar daca ne aflam intr-un moment de schimbare radicala a situatiei. Marele pericol este ca guvernele sa devina prea multumite si sa nu faca nimic. Ar fi o greseala tragica si ar anula toata evolutia pozitiva", a afirmat Praet.

Reformele se deruleaza in directia potrivita, a spus el, iar primele rezultate au putut fi observate deja in Irlanda, Grecia si Portugalia, tari care au reusit sa-si reduca costurile salariale.

Ads