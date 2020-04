OIM: Pandemia de coronavirus este cea mai grava criza pentru muncitori dupa al doilea razboi mondial

Intr-un raport publicat marti, OIM a subliniat ca pandemia de coronavirus are un efect catastrofal asupra timpului de lucru si asupra veniturilor la scara mondiala, apreciind ca efectele pandemiei sunt mult mai mari decat cele din perioada crizei financiare din 2008-2009."Pandemia are consecinte foarte serioase asupra sectorului muncii. Patru din cinci muncitori traiesc intr-o tara unde au fost introduse restrictii partiale sau totale", a declarat directorul general al OIM, Guy Ryder, adaugand ca 81% din forta de munca globala de 3,3 miliarde persoane sunt in prezent afectate.Reduceri puternice ale numarului total de ore de munca sunt preconizate pentru statele arabe (8,1% din numarul total de ore de munca sau cinci milioane de locuri de munca full time), in Europa (7,8% sau 12 milioane de locuri de munca full time) si in Asia-Pacific (7,2% sau 125 de locuri de munca full time).Potrivit IOIM, sectoarele cu cel mai mare grad de risc sunt serviciile hoteliere si restaurantele, industria manufacturiera, comertul cu amanuntul, serviciile de business si activitatile administrative."Cresterea finala a numarului de someri in anul 2020 va depinde mult de evolutia situatiei si de masurile adoptate", adauga OIM, apreciind insa ca este foarte probabil ca cifrele de la finalul anului sa fie "semnificativ mai mari" decat estimarile initiale care mizau pe 25 de milioane de noi someri din cauza coronavirusului.OIM a salutat masurile fiscale si monetare adoptate pana acum dar a cerut tarilor sa ia masuri pentru a tine oamenii conectati cu locurile de munca pe care nu mai pot sa le efectueze, astfel ca putini sa ajunga someri.