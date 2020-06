BCE se asteapta la o recesiune severa in 2020 si la o redresare partiala in 2021

In ceea ce presedintele BCE, Christine Lagarde, a descris ca fiind scenariul de referinta, PIB-ul zonei euro ar urma sa se contracte cu 8,7% in 2020 si apoi sa urce cu 5,2% in 2021 si cu 3,3% in 2022, avertizand ca riscurile ar putea compromite aceste estimari. Anterior, BCE previzionase un avans de 0,8% anul acesta.Nivelul declinului si al redresarii va depinde "de durata si de eficacitatea masurilor de izolare, de succesul politicilor menite sa atenueze impactul asupra veniturilor si somajului si de gradul in care vor fi afectate cererea si lantul de furnizare", a explicat Lagarde.De asemenea, BCE a revizuit prognoza de inflatie in zona euro. In mai, rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit la 0,1%, de la 0,3% luna precedenta, arata estimarea publicata de Oficiul European de Statistica (Eurostat), dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) aproape a oprit activitatea economica, iar pretul petrolului a scazut semnificativ.Conform acestor cifre, inflatia din zona euro este mult sub obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE) pe termen mediu, respectiv o crestere a preturilor mai mica, dar apropiata de 2%.In prognoza publicata joi, BCE se asteapta ca rata inflatiei in zona euro sa se situeze la 0,3% anul acesta, fata de previziunea precedenta, de 1,1%, urmand sa ajunga la 0,8% in 2021 si la 1,3% in 2022.Potrivit previziunilor economice de primavara, publicate pe data de 6 mai de Comisia Europeana (CE), zona euro ar urma sa inregistreze in acest an o contractie record de 7,7%, urmand ca in 2021 sa cunoasca o crestere de 6,3%.