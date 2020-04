Statele europene incep sa relaxeze prudent restrictiile anuntate in contextul pandemiei de COVID-19

Cele mai multe dintre deciziile care vizeaza sprijinirea economiei se adreseaza in principal companiilor mici si mijlocii, care au resimtit imediat efectele crizei, si includ posibilitatea amanarii platii taxelor si/sau a ratelor bancare, precum si facilitati de finantare, prin garantii de stat la contractarea creditelor, dobanzi preferentiale pentru sectoarele grav afectate etc.Totusi, unele state au anuntat sau au adoptat deja masuri de sprijinire si pentru companiile mari.Printre acestea se numara Germania, care ofera companiilor mari garantii pentru creditele acordate de KFW Bank, banca detinuta de stat, Lituania, care pune la dispozitie un fond special pentru asigurarea lichiditatii, Slovacia, unde se asteapta noi masuri dedicate acestui segment de companii, precum si Polonia sau Slovenia.In ceea ce priveste semnalele de relaxare a restrictiilor, unele dintre acestea provin din Cehia, care permite, incepand din data de 7 aprilie, efectuarea de activitati sportive individuale in aer liber, alte activitati in parcuri, in natura si in alte locuri publice accesibile, dar cu anumite limitari, menite sa asigure protectia, cum ar fi purtarea de masti si mentinerea distantei.De asemenea, incepand din 14 aprilie, cehii pot calatori in strainatate pentru "activitati esentiale", cum ar fi deplasari in interes de serviciu, controale medicale sau vizitarea familiei, cu mentiunea ca fiecare calatorie va fi urmata de 14 zile de carantina obligatorie.Alte state au anuntat ca vor relaxa restrictiile in perioada urmatoare, pentru a permite reluarea activitatilor economice, cum este cazul Austriei, al Spaniei si al Poloniei, ori ca iau in calcul aceasta optiune, cum este cazul Germaniei, unde urmeaza consultari intre cancelarul Angela Merkel si landurile federale.Indiferent de regiunea in care se afla sau de modelul economic pe care se bazeaza, statele europene au un element comun cand vine vorba de abordare: prudenta, in linie cu recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a subliniat ca, desi controlul raspandirii virusului pare sa dea unele semne de progres, este prea devreme pentru a renunta la masurile de protectie.Tarile europene fac pasi mici si precauti in aceasta directie, insa, poate mai important decat amploarea deciziilor este chiar mesajul de optimism pe care il transmit.Romania nu a atins inca varful pandemiei - drept dovada in acest sens, decretul pentru prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile tocmai a fost semnat de presedinte si publicat in Monitorul Oficial, acesta continand totodata noi masuri menite sa raspunda unor carente in defensiva statului impotriva raspandirii pandemiei si a efectelor acesteia, inclusiv in domeniul economic si social.De asemenea, mediul de business inca face eforturi pentru a se adapta la situatia nou creata, in speranta ca lucrurile vor reveni la normal in curand.Companiile care par sa reuseasca in acest demers sunt cele care au inceput sa priveasca situatia in care se afla drept "noua normalitate" si, in consecinta, se reinventeaza.Starea generala ramane, insa, caracterizata de atentia sporita la noile reglementari si la facilitatile anuntate de stat pentru a sprijini economia, precum si de viteza de reactie pentru a asigura conformarea si, mai ales, supravietuirea businessului.