Erste: Economia romaneasca se va contracta cu 4,7% anul acesta

Potrivit Erste, criza sanitara ar putea provoca o scadere de doua cifre a Produsului Intern Brut al Romaniei in trimestrul al doilea al acestui an, care va fi urmata, insa, de o relansare de doua cifre in trimestrul al treilea, impulsionata de stimulentele fiscale si monetare semnificative adoptate pe plan intern si international."Aceasta va deteriora si mai mult finantele publice slabe astfel ca deficitul bugetar ar putea sa se agraveze pana la 7,3% din PIB", se arata intr-un raport elaborat de analistii Erste Bank.In schimb, acestia si-au revizuit in jos estimarile privind rata inflatiei la finele lui 2020, pana la 2,8%, de la 3,4% anterior, in principal ca urmare a scaderii bruste a pretului petrolului dar si a socului semnificativ la adresa cererii.Analistii subliniaza insa ca prognozele economice sunt influentate de foarte multe incertitudini variind de la durata si severitatea pandemiei de COVID-19 si pana la comportamentul consumatorilor dupa criza.Plecand de la ipoteza ca cea mai mare parte a socului care a inceput la mijlocul lunii martie va disparea pana la finele lunii mai, analistii Erste Bank sunt de parere ca PIB in trimestrul al doilea ar putea sa se contracte cu 15,2% comparativ cu primul trimestru.In trimestrul al treilea insa, ca urmare a stimulentelor fiscale si monetare uriase introduse atat la nivel intern cat si peste hotare, analistii Erste Bank sunt de parere ca PIB va inregistra un avans de 12,8%, comparativ cu trimestrul al doilea, care va fi urmat de o expansiune de 0,7% in ultimul trimestru."Prognozam ca pe ansamblul anului Produsul Intern Brut se va contracta cu 4,7%. Relansarea este posibil sa continue in 2021, cand PIB ar urma sa inregistreze un avans de 3,9%", sustin analistii Erste.Deteriorarea perspectivelor de crestere ar urma sa majoreze deficitul bugetar cu aproximativ 2,8 puncte procentuale. La aceasta se adauga si cheltuielile publice extraordinare care ar urma sa majoreze deficitul bugetar cu alte 1,5 puncte procentuale. Adunand toate aceste aceste elemente, deficitul fiscal ar putea ajunge la 7,3% din PIB in acest an.