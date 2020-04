In absenta meselor in familie, mieii de Paste vor ramane in viata

In numeroase tari, crescatorii de oi vad cum vanzarile lor se prabusesc."7 din 10 greci iubesc mielul la protap de Paste. Asta nu se va intampla anul acesta", a declarat Angelos Asteriou, un comerciant de carne din nordul Greciei. In duminica Pastelui nu vor avea loc in acest an sarbatori traditionale in satele grecesti, in conditiile in care reuniunile la care participa mai mult de 10 persoane sunt pasibile de amenzi de 1.000 de euro."Pentru noi, Pastele trebuia sa fie cea mai buna perioada a anului", subliniaza Michelle Baudouin, o crescatoare de oi din centrul Frantei, tara unde 500.000 de ovine nu vor mai fi sacrificate din cauza circumstantelor exceptionale.Lunile aprilie si mai trebuiau sa constituie 80 din vanzarile anuale ale crescatorilor francezi de ovine, avand in vedere ca in aceasta perioada a calendarului sunt concentrate sarbatorile a trei mari confesiuni, iudaica, crestina si musulmana."Fie ca este vorba de Pastele iudaic din 8 aprilie, de Pastele catolic din 12 aprilie, cel ortodox din 19 aprilie sau de Ramadanul musulman din 23 aprilie si pana in 23 mai, toti consuma miel, este un simbol al tuturor religiilor", a explicat Michelle Baudouin, presedintele Federatiei nationale a crescatorilor de ovine. "Insa acum nu se mai fac vanzari, frigiderele sunt pline si abatoarele ne refuza animalele", precizeaza Michelle Baudouin.Pentru crescatorii francezi, carantina nu este singurul factor ei fiind afectati si de concurenta incorecta a carnii de oaie din Noua Zeelanda, vanduta sub costurile de productie, dupa ce a fost sacrificata in ianuarie si transportata cu navele frigorifice pentru a ajunge pe rafturile magazinelor sub eticheta de carne proaspata."Avand in vedere concentrarea sarbatorilor religioase, carnea de oaie din Noua Zeelanda a fost comandata in prealabil, de teama ca productia franceza nu va fi suficienta", a explicat o sursa din cadrul asociatiei interprofesionale Interbev.Insa in acest si Noua Zeelanda se confrunta cu o situatie dificila. Asociatia industriei carnii din Noua Zeelanda a estimat ca sacrificarile s-au redus la jumatate, unul din motive fiind si pastrarea distantei sociale in abatoare. Intr-un an normal, in Noua Zeelanda sunt sacrificati aproximativ 300.000 de miei in fiecare saptamana, intre mijlocul lunii februarie si Paste, sustine revista Farmers Weekly.Aceeasi situatie in Marea Britanie unde sacrificarile de miei au scazut puternic, potrivit Comitetului pentru dezvoltarea agriculturii si horticulturii (AHDB). In ultima saptamana a lunii martie au fost sacrificate 204.000 de animale, cu aproape 35.000 mai putin decat in perioada similara a anului trecut. Rebecca Wright, analist in cadrul AHDB, unul dintre motive are legatura cu problemele financiare ale consumatorilor, care cheltuie mai putin si evita carnea mai scumpa.Chiar daca este scump pentru consumator, mielul aduce un castig modest crescatorilor. In Grecia, unii crescatori acuza angrosisti ca profita de cererea slaba pentru ai obliga pe crescatori sa vanda mieii la preturi mici."Anul trecut kilogramul de miel sau de capra se vindea cu 5 euro, astazi este maxim 4. Este dezastruos" spune Panagiotis Langadakis, un crescator de capre din apropiere de Salonic.Fostul ministru grec al Agriculturii, Evangelos Apostolou, a estimat luna trecuta ca peste doua milioane de animale ar urma sa scape si sa nu mai fie sacrificate in acest an.