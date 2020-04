Bloomberg scrie despre gestul Romaniei de a interzice exportul de cereale: Temerile privind aprovizionarea cu alimente sunt in crestere

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, ca in perioada starii de urgenta se va suspenda exportul pentru mai multe produse agroalimentare, precum grau, orz, ovaz, porumb, orez, faina de grau, soia, ulei de seminte si zahar.Se estimeaza ca starea de urgenta va dura cel putin pana la mijlocul lunii mai.Prezent joi seara la postul national de televiziune TVR 1, premierul Ludovic Orban a fost intrebat daca se ia in calcul oprirea exportului la grau si a raspuns: "Da, cel putin la grau, pentru ca in luna martie au fost niste cifre de export neasteptate. S-au exportat sute de mii, aproape 700.000 de tone de grau, din cauza faptului ca a crescut pretul si este o cerere mare. Noi nu ne putem permite sa lipsim Romania de cantitatile de grau necesare pentru asigurarea consumului zilnic pana la recolta".Totusi, decizia este in mare masura simbolica, apreciaza Bloomberg. Romania, al doilea exportator de grau din UE, a recoltat deja si a vandut mare parte din recolta in acest moment al sezonului agricol. Mai putin de 1% din exporturile UE vor fi afectate, conform estimarilor firmei UkrAgroConsult, care ofera servicii de consultanta pentru sectorul agricol.Decizia este inca un semn ca producatorii de alimente cei mai mari din lume se tem pentru propria lor aprovizionare, in conditiile in care cumparatorii isi extind aprovizionarea si virusul a schimbat rutele comerciale obisnuite."Aceasta este o manifestare a unei noi tendinte - protectionismul alimentar - si confirma ca exista temeri privind aprovizionarea", a apreciat Sergey Feofilov, director general al UkrAgroConsult, Kiev.Decizia Romaniei ar putea sprijini de asemenea preturi mai ridicate ale cerealelor. La Bursa de cereale din Chicago, de referinta pe plan global, cotatiile futures au urcat cu 12%, de la un nivel scazut, la mijlocul lunii martie.Natiunile Unite au avertizat ca tarile trebuie sa evite "politicile protectioniste" (beggar-thy-neighbor policies). Un raport recent estimeaza ca numarul oamenilor care sufera de foame s-ar putea dubla in cateva luni, din cauza pierderii locurilor de munca si a intreruperii activitatii in urma pandemiei.Chiar daca Rusia si Kazahstan au impus deja limite, reglementarile sunt suficient de relaxate, astfel incat cantitati mari de cereale inca se exporta.Romania va permite vanzarea cerealelor in interiorul UE, dar va fi solicitat un document ca nu este destinat pentru export, a informat Guvernul. In sezonul care a inceput in iulie 2019, Romania a livrat deja peste 90% din graul prevazut sa fie exportat in afara UE, conform datelor UkrAgroConsult.Romania este o parte importanta din cosul cu paine de la Marea Neagra, unde pamantul este perfect pentru cresterea graului. Cargouri de cereale sunt vandute in mod regulat catre tarile din Nordul Africii si Orientul Mijlociu.De asemenea, Romania este unul din cei mai mari vanzatori catre Egipt, cel mai mare cumparator mondial de grau, si furnizeaza grau Iordaniei, Coreei de Sud si Sudanului. In plus, este cel mai mare exportator de porumb din UE si un mare furnizor de orz.Costul painii a dus deseori la tulburari si instabilitate politica. In timpul cresterii preturilor la alimente din perioada 2008 - 2011, au fost tulburari legate de alimente in peste 30 de tari din Africa, Asia si Orientul Mijlociu.