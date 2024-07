Basescu, despre convergenta subventiilor in agricultura: Este o discutie, nu o obligatie

Presedintele Traian Basescu a explicat ca procesul de convergenta, prin care se incearca reducerea diferentei intre subventiile pe agricultura acordate diferitelor state este adoptat politic, dar nu este legiferat intr-un document al Uniunii Europene.

"Romania are in Tratatul de aderare o obligatie asumata de toate statele: un proces prin care treptat subventiile pe suprafata cresc cu tentinta de a ajunge la media pe UE. Ne place nu ne place el se afla in tratatul nostru si pentru a beneficia trebuie sa stam in tratat.

Nu exista inca documente executive care sa accelereze procesului de convergenta, adica sa se reduca mai rapid diferenta intre statele cu subventie mai mica, fata de cele cu subventie mai mare. Este o discutie, nu o obligatie", a declarat Traian Basescu.

Intre presedinte si premier exista opinii divergente, pe tema utilizarii dreptului de veto, in cadrul negocierilor. Romania risca sa piarda opt miliarde de euro din fondurile europene. Domeniile afectate de o astfel de reducere sunt agricultura si programele de coeziune.

Premierul Ponta a anuntat ca Romania ar trebui sa se opuna vehement acesteia, utilizand chiar dreptul de veto.

Reactia presedintelui, care va fi reprezentantul Romaniei la Bruxelles, nu a intarziat sa apara. Basescu apreciaza ca Romania ar trebui sa isi negocieze bugetul ce ii va reveni in urmatorul exercitiu bugetar si nu sa faca apel la veto.

